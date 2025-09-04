4 filmes, no Prime Video, de grandes diretores que quase ninguém assistiu

Diretores que possuem estilo próprio, assinatura e textura particular, acabam se sobressaindo mais que seus filmes. Eles viram ícones, mas parte de sua filmografia continua desconhecida pelo grande público. Esses títulos carregam, sim, a marca inconfundível de seus nomes, mas foram ofuscados por sucessos maiores ou simplesmente não receberam a aclamação na época de seu lançamento. Resgatar essas obras é redescobrir esses realizadores. São filmes que revelam, quem sabe, facetas mais íntimas, ousadas ou experimentais desses diretores, nos permitindo enxergar camadas distintas de sua trajetória criativa.

Cada cineasta vive momentos em sua carreira em que decide se afastar o previsível e mergulhar em narrativas mais diversificadas. Essas histórias transitam entre o existencial, o político e o psicológico, personagens em conflito e atmosferas cheias de tensão. Reunimos aqui quatro obras pouco vistas, mas assinadas por mestres do cinema, que merecem ser revisitadas. Jornadas espirituais perturbadoras, lutas pela sobrevivência, investigações cheias de paranoia. Mesmo longe dos holofotes, essas narrativas conseguem ser poderosas.

O Último Soldado (2019), Bille August Divulgação / Roc Pictures Durante os momentos finais de uma guerra devastadora, um jovem recruta é enviado a uma missão que parece irrelevante: proteger um ponto isolado quando a derrota já é iminente. Enquanto enfrenta a fome, o frio e a solidão, ele trava um embate interno entre o dever militar e a consciência moral. Nesse espaço de silêncio e abandono, surgem reflexões profundas sobre a fragilidade da vida, o absurdo da guerra e a resistência da dignidade humana. A narrativa se constrói na tensão entre a brutalidade externa e o despertar íntimo do personagem, revelando a humanidade em meio ao colapso.

Não se Preocupe, Ele Não Vai Longe a Pé (2018), Gus Van Sant Divulgação / Amazon Studios Um homem que perde os movimentos das pernas após um acidente causado por sua dependência química vê sua vida em colapso. Forçado a enfrentar o alcoolismo e a lidar com os traumas de seu passado, ele descobre no desenho de charges uma forma de expressão e catarse. Entre recaídas, sessões de reabilitação e amizades improváveis, a narrativa acompanha sua busca por redenção e autodescoberta. A jornada é marcada por humor ácido e momentos de dor, mostrando como a arte pode se tornar ferramenta de sobrevivência e um caminho para ressignificar o sofrimento.

Silêncio (2016), Martin Scorsese No século 17, dois missionários jesuítas partem rumo ao Japão em busca de seu mentor desaparecido, enfrentando uma realidade brutal: a perseguição religiosa que tenta erradicar o cristianismo do país. Confrontados com a violência, a tortura e a fé inabalável de alguns convertidos, eles entram em conflito entre sua devoção espiritual e o silêncio aparente de Deus diante do sofrimento humano. A narrativa alterna entre o épico histórico e a meditação existencial, revelando um mergulho angustiante sobre crença, sacrifício e dúvida. É uma reflexão poderosa sobre o peso da fé em um mundo marcado pela dor e pela intolerância.