Leonardo DiCaprio mergulha em paranoia e mistério em suspense baseado em best-seller de 10 milhões de cópias vendidas, na Netflix

“Ilha do Medo” começa com Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) atravessando o mar em direção a Shutter Island, uma ilha que abriga o Ashecliffe Hospital, instituição psiquiátrica destinada a pacientes considerados perigosos. Ao lado do parceiro Chuck Aule (Mark Ruffalo), Teddy investiga o desaparecimento de Rachel Solando (Emily Mortimer), paciente internada após cometer um crime brutal envolvendo os próprios filhos. A mulher simplesmente desapareceu de um quarto trancado, vigiado por guardas e funcionários.

Scorsese constrói a chegada de Teddy quase como alguém entrando em um território militar. Guardas armados controlam cada corredor, médicos observam os visitantes com cautela e os pacientes circulam entre olhares assustados e comportamentos imprevisíveis. Teddy tenta acessar documentos, prontuários e relatórios médicos, mas encontra barreiras o tempo inteiro. O hospital fornece respostas vagas, corta entrevistas e limita o espaço da investigação. Quanto mais Teddy insiste, mais o ambiente parece empurrá-lo para longe da verdade.

O interessante é que o filme evita transformar Teddy em um investigador perfeito. Ele fuma demais, perde a paciência com facilidade e leva para a ilha um trauma ainda mal resolvido da Segunda Guerra Mundial. As lembranças aparecem em sonhos perturbadores envolvendo sua esposa Dolores, interpretada por Michelle Williams. Essas cenas não surgem apenas para criar clima sombrio. Elas afetam a maneira como Teddy interpreta os acontecimentos ao redor e tornam sua investigação emocionalmente instável.

Corredores, arquivos e desconfiança

O hospital é comandado pelo doutor John Cawley (Ben Kingsley), médico que insiste em manter um tom calmo mesmo quando Teddy começa a acusar a instituição de esconder experiências ilegais com pacientes. Cawley fala pouco, observa muito e parece sempre um passo à frente. Enquanto isso, Teddy acredita que alguns internos estão sendo usados em testes psicológicos e tratamentos violentos dentro da ilha.

Existe algo quase sufocante na maneira como Scorsese filma os corredores do hospital. Portas pesadas se fecham atrás dos personagens, enfermeiros acompanham conversas à distância e até os momentos silenciosos carregam tensão. Teddy anda pela ilha como alguém tentando montar um quebra-cabeça enquanto várias peças desaparecem do tabuleiro antes dele conseguir enxergá-las por completo.

Em uma das melhores sequências do filme, Teddy entrevista pacientes dentro de uma enfermaria supervisionada. As respostas parecem ensaiadas, os funcionários interrompem perguntas importantes e ninguém consegue explicar direito como Rachel Solando escapou. O desconforto cresce porque cada pessoa entrega uma informação diferente. Até Chuck, parceiro de Teddy, começa a agir com certa cautela diante das suspeitas do amigo.

Teddy sobe penhascos durante tempestades, invade áreas restritas e tenta localizar registros médicos escondidos pela administração do hospital. Quando um furacão atinge Shutter Island e derruba toda comunicação externa, a investigação ganha um peso ainda maior. A ilha fica isolada, pacientes escapam das celas e os guardas passam a circular armados pelos corredores escuros. Teddy percebe que, naquele momento, ninguém sairia dali facilmente.

A paranoia toma conta da ilha

“Ilha do Medo” acompanha a deterioração emocional de Teddy. Leonardo DiCaprio dá vida ao personagem com intensidade, mas sem teatralidade. O agente começa o filme acreditando que existe uma conspiração dentro do hospital. Aos poucos, porém, sua própria percepção passa a ser questionada. O público entra nesse labirinto junto com ele.

Scorsese brinca com a insegurança do espectador o tempo inteiro. Uma frase aparentemente comum dita por um paciente muda completamente de peso alguns minutos depois. Um detalhe visto rapidamente em um corredor reaparece mais tarde carregando outro significado. O diretor usa o suspense como alguém que estica uma corda devagar, sem pressa para entregar respostas. E isso funciona porque o filme nunca abandona seus personagens para apostar apenas em truques de roteiro.

Existe também um humor sutil em algumas cenas, principalmente na relação entre Teddy e Chuck. Ruffalo interpreta Chuck como um parceiro aparentemente tranquilo, quase um sujeito tentando sobreviver ao mau humor constante do colega. Em meio ao caos da investigação, surgem pequenos diálogos irônicos que aliviam a tensão sem quebrar o clima sombrio da história.

Um suspense que prende pela dúvida

“Ilha do Medo” poderia facilmente cair na armadilha de virar apenas um exercício de choque psicológico. Scorsese escolhe outro caminho. O diretor mantém a narrativa concentrada em decisões, investigações interrompidas e memórias fragmentadas que dificultam o trabalho de Teddy. O hospital não parece apenas esconder informações. Ele é um espaço onde qualquer pessoa pode perder a própria noção de realidade.

A direção trabalha o tempo inteiro para deixar o espectador desconfortável. O barulho do mar invade cenas silenciosas, corredores parecem mais longos durante a madrugada e os sonhos de Teddy interrompem a investigação nos momentos mais delicados. Ainda assim, o filme nunca abandona sua linha principal: um homem tentando descobrir o que aconteceu com uma paciente desaparecida enquanto percebe que talvez esteja cercado por pessoas muito mais perigosas do que os internos do hospital.

Quando a investigação se aproxima das áreas mais isoladas da ilha, Teddy já não consegue distinguir totalmente paranoia, memória e verdade. E Scorsese conduz esse caminho sem transformar a história em um quebra-cabeça vazio. Cada descoberta altera o comportamento dos personagens, muda alianças e aumenta o peso emocional carregado por Teddy. O suspense é elegante, inquieto e profundamente melancólico, daqueles que continuam rondando a cabeça muito tempo depois dos créditos aparecerem.