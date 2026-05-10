Thriller investigativo com Eric Bana, na Netflix, vai te fazer se sentir como um detetive

Em “Livrai-nos do Mal”, Scott Derrickson pega uma estrutura clássica de filme policial e a joga dentro de um pesadelo religioso cheio de corredores escuros, gritos abafados e personagens que passam boa parte do tempo fingindo que ainda conseguem entender o que está acontecendo. O diretor, que anos depois faria “Doutor Estranho”, trabalha aqui com um horror mais sujo, urbano e cansado, daqueles em que ninguém parece dormir há dias.

A história acompanha Ralph Sarchie (Eric Bana), policial do Bronx acostumado a lidar com violência pesada. Ele atende a chamados em apartamentos degradados, brigas domésticas e cenas de assassinato com a expressão de quem já viu de tudo. Só que, durante uma semana particularmente desastrosa, os casos começam a fugir do padrão habitual. Uma mãe joga o próprio filho na jaula dos leões de um zoológico. Um bebê aparece abandonado no lixo. Um ex-militar passa a agir de maneira brutal e aparentemente desconectada da realidade. Sarchie percebe pequenos detalhes ligando as ocorrências, embora ninguém ao redor pareça disposto a levar suas suspeitas muito a sério.

Herói humanizado

O roteiro trabalha bem essa sensação de desgaste profissional. Sarchie não é apresentado como um herói brilhante nem como um investigador elegante de seriado criminal. Ele chega atrasado em casa, dorme pouco, vive irritado e trata quase todas as conversas como se estivesse carregando cinquenta quilos nas costas. Eric Bana sustenta isso muito bem. Seu personagem parece permanentemente cansado, o que combina com o clima sufocante do filme.

Parceria na investigação

A situação escala quando Sarchie conhece Mendoza (Edgar Ramírez), um padre especializado em demonologia que observa os casos por outro ângulo. Mendoza não entra na história como aquele religioso espalhafatoso que aparece gritando versículos bíblicos pelos corredores. Ele fala baixo, mantém a calma e parece mais preocupado em convencer Sarchie aos poucos. O policial resiste porque prefere acreditar que tudo possui alguma explicação racional, mesmo cercado por acontecimentos que desafiam qualquer lógica comum.

Scott Derrickson constrói essa parceria sem transformar os personagens em caricaturas. Mendoza entende símbolos, rituais e comportamentos ligados a possessões demoníacas. Sarchie conhece ruas violentas, suspeitos perigosos e o funcionamento da polícia. Os dois precisam juntar experiências completamente diferentes para impedir novos ataques. Essa dinâmica ajuda o filme a funcionar também como thriller investigativo, já que boa parte da tensão nasce da tentativa de ligar pistas espalhadas entre cenas de crime, hospitais e depoimentos perturbadores.

Atmosfera caótica

O longa acerta especialmente na ambientação. O Bronx mostrado em “Livrai-nos do Mal” parece sempre úmido, abafado e desconfortável. Há sirenes constantes, apartamentos apertados e corredores iluminados por lâmpadas fracas que parecem prestes a apagar. Derrickson evita transformar o horror em espetáculo exagerado. Em vez disso, prefere criar desconforto prolongando silêncios, segurando a câmera dentro de ambientes claustrofóbicos e deixando os personagens presos em espaços onde qualquer barulho vira ameaça.

Existe também um detalhe interessante no modo como o filme usa a religião. Mendoza não tenta vender fé como solução mágica. Em vários momentos, ele próprio demonstra preocupação diante do que encontra. Isso ajuda a manter certa credibilidade emocional dentro da história. O terror funciona porque os personagens parecem vulneráveis o tempo inteiro. Eles erram, hesitam e muitas vezes entram em lugares perigosos sem realmente saber o que encontrarão ali.

Olivia Munn interpreta Jen, esposa de Sarchie, personagem importante para mostrar o impacto da investigação dentro da vida pessoal do policial. Enquanto ele passa noites perseguindo suspeitos e visitando cenas cada vez mais violentas, Jen percebe mudanças claras no comportamento do marido. Ele se distancia da família, se irrita facilmente e leva o peso dos casos para dentro de casa. O filme entende que o medo fica mais eficiente quando atravessa a porta do apartamento e alcança pessoas comuns que não têm relação alguma com investigações sobrenaturais.

Escolhas técnicas e narrativas

Há ainda pequenos momentos de humor seco entre uma sequência tensa e outra, especialmente através de Butler (Joel McHale), parceiro de Sarchie na polícia. Butler reage ao absurdo das situações com ironias cansadas, como alguém tentando sobreviver ao turno usando sarcasmo como mecanismo de defesa. Funciona bem porque o filme jamais abandona completamente o clima pesado, então qualquer comentário mais ácido vira quase um pequeno intervalo respiratório antes de outra cena desconfortável.

“Livrai-nos do Mal” lembra produções policiais dos anos 1990 em que investigadores mergulhavam tão fundo em casos violentos que começavam a perder estabilidade emocional no processo. A diferença é que Scott Derrickson troca assassinos meticulosos por uma ameaça sobrenatural ligada a possessões e práticas demoníacas. Ainda assim, o centro da história permanece bastante humano: um homem tentando manter a própria família segura enquanto percebe que já não controla o território onde trabalha.

Conforme Sarchie e Mendoza se aproximam da origem dos ataques, os espaços ficam mais fechados, os riscos aumentam e a sensação de segurança desaparece completamente. Derrickson conduz essas cenas com bastante tensão, usando escuridão, sons interrompidos e silêncio prolongado para manter o espectador desconfortável. Não existe alívio em “Livrai-nos do Mal”. Quando os personagens acreditam ter recuperado algum controle, outra porta se abre, outro ruído surge no corredor e alguém percebe tarde demais que ainda está cercado pelo mesmo pesadelo.