4 filmes novos para explorar no catálogo da HBO Max

A cada mês, a HBO Max renova seu catálogo com títulos que misturam gêneros, estilos narrativos e propostas artísticas capazes de surpreender até o espectador mais atento. Entre os lançamentos recentes, destacam-se obras que transitam entre o suspense psicológico, o drama intimista, a ação eletrizante e até o terror contemporâneo, revelando como a plataforma busca atender diferentes públicos sem abrir mão da qualidade. Assistir a essas produções não é apenas acompanhar uma história, mas entrar em universos que testam nossos limites emocionais e questionam a maneira como lidamos com medo, desejo, moralidade e identidade.
Esses novos títulos são também exemplos de como o cinema atual explora o conceito de realidade em choque com a subjetividade. Alguns recorrem ao artifício de jogos e competições como metáfora de vida, outros revelam o abismo que se abre quando a mente é colocada à prova diante de forças invisíveis. Há também narrativas que exploram temas tabu, enfrentando convenções sociais, e produções que mergulham na violência urbana para refletir sobre a corrupção e a fragilidade das instituições. Assim, cada filme carrega uma proposta única, mas todos se encontram na maneira como desestabilizam certezas.
Ao reunir essas quatro obras em um só espaço, a HBO Max não apenas fortalece seu catálogo, mas reafirma sua relevância como curadora de experiências cinematográficas que vão além do entretenimento imediato. São histórias que geram debate, ecoam discussões contemporâneas e trazem perspectivas que dialogam com dilemas pessoais e coletivos. Do terror psicológico à ação eletrizante, passando pela reflexão existencial e pelos tabus sociais, esses filmes formam um recorte atual e desafiador, daqueles que ficam na memória muito depois do término da sessão.
Um psicólogo especializado em comportamento social aceita investigar um grupo de crenças obscuras, acreditando que poderá entender suas práticas de manipulação e influência. O que começa como pesquisa acadêmica logo se transforma em um mergulho pessoal, quando ele se envolve demais com os integrantes e passa a questionar sua própria sanidade. Paralelamente, sua filha adolescente se vê atraída pelo mesmo círculo, e as linhas entre ciência e fé se desfazem diante de rituais perturbadores e segredos enterrados. A cada descoberta, a sensação de que não existe saída aumenta, revelando o preço de se aproximar demais de forças que vivem do controle psicológico.
Um grupo de adolescentes descobre um artefato misterioso que lhes permite se comunicar com espíritos, transformando sessões improvisadas em um perigoso passatempo. No início, o jogo parece divertido e inofensivo, mas logo revela consequências assustadoras: quanto mais tempo alguém permanece conectado ao objeto, mais tênue se torna a fronteira entre vivos e mortos. Uma jovem, marcada por traumas pessoais, vê-se cada vez mais obcecada por essa experiência, confundindo alucinação e realidade. À medida que os espíritos começam a invadir seu cotidiano, os limites do controle desaparecem, mergulhando todos em uma espiral de terror crescente e inevitável.
Um ladrão veterano, acostumado à precisão e à disciplina, decide realizar um último grande golpe antes de abandonar sua vida criminosa. Para isso, une-se a uma equipe experiente, mas logo percebe que alianças frágeis e interesses ocultos podem colocar tudo a perder. Enquanto elaboram o plano com detalhes meticulosos, a desconfiança cresce, transformando cada olhar em ameaça. No auge da execução, lealdades são testadas e traições se revelam, mostrando que nem a mente mais calculista pode prever todas as variáveis. Entre tensão e reviravoltas, a história questiona até onde é possível confiar quando fortuna e sobrevivência estão em jogo.
Dois jovens vivem à margem da sociedade, sobrevivendo como podem em um universo de prostituição, drogas e fugas constantes. Um deles busca incansavelmente um vínculo afetivo que lhe dê estabilidade, enquanto o outro tenta escapar de responsabilidades e se recusa a compromissos. Juntos, percorrem estradas e cidades em busca de um lar que nunca parece se materializar, enfrentando rejeições, paixões não correspondidas e a dura realidade de uma vida sem raízes. A viagem, marcada por encontros efêmeros e despedidas dolorosas, expõe a fragilidade de quem luta para ser visto em um mundo que insiste em ignorar suas existências.