5 filmes que você provavelmente não viu na HBO Max

Sabe aquela sensação de procurar e não encontrar nada para assistir? Acontecia nos tempos das tevês por assinatura e acontece ainda hoje, nos tempos de streamings. Não é incomum achar que se está perdendo dinheiro mantendo esse tipo de serviço e que já viu tudo que tinha para ver. Mas a verdade é que, atualmente, até as plataformas são organizadas de acordo com algoritmos que pensam saber aquilo que queremos a todo momento. Às vezes eles ajudam, mas também nos atrapalham a explorar além do óbvio.

Em meio à oferta, filmes acabam escapando do radar do público. Na HBO Max, o catálogo é vasto e de altíssima qualidade. Entre os títulos mais comentados, escondem-se obras que oferecem experiências únicas, mesclam drama, política, suspense e reflexões sobre poder e moralidade, cada uma explorando universos densos e personagens confrontados com dilemas que ultrapassam a ficção. Conhecer essas produções é ser surpreendido por narrativas que fogem da previsibilidade e estão dispostas a te fazer usar o intelecto.

A Revista Bula reuniu alguns títulos que você provavelmente não viu — ou não viu a maioria deles — e que carregam um enorme potencial de impacto. Eles não estão restritos a gêneros e nem se enquadram nos padrões do entretenimento rápido. Pelo contrário, esses filmes pedem envolvimento ativo e disposição para encarar temas complexos. Vamos explorar juntos?

Mountainhead (2025), Jesse Armstrong MACALL POLAY / SMPSP Quatro magnatas do setor tecnológico se reúnem em um retiro isolado no refúgio montanhoso de um deles, enquanto o mundo enfrenta uma crise global causada pela disseminação de desinformação por meio de uma rede social. Entre discussões sobre poder, ego e inteligência artificial, as tensões crescem: três deles articula eliminar o quarto para tomar controle de uma tecnologia-chave. Após tentativas fracassadas de assassinato, o grupo se confronta em uma negociação tensa que mistura pragmatismo, falta de ética e humor ácido. À medida que disputas por influência e fortuna se intensificam, a atmosfera se enche de cinismo e jogos de poder, culminando num final aberto, onde alianças instáveis e ambições desmedidas permanecem no ar.

O Mago das Mentiras (2017), Barry Levinson Divulgação / Tribeca Productions Um investidor renomado, admirado por sua habilidade de multiplicar fortunas, vê sua vida ruir quando se descobre que seu império financeiro era, na verdade, a maior fraude da história. O colapso arrasta não apenas investidores e instituições, mas também a própria família, obrigada a enfrentar o peso da vergonha pública. O filme acompanha a queda de um homem que construiu sua imagem sobre ilusões, mostrando como ganância, segredo e negação corroem relações pessoais. Entre tribunais e jantares de família, revela-se a tragédia íntima por trás do escândalo econômico que abalou o mundo.

The Normal Heart (2014), Ryan Murphy Divulgação / Tribeca Productions Na Nova York dos anos 1980, um escritor ativista começa a denunciar os primeiros casos de uma doença misteriosa que atinge principalmente a comunidade gay. Ignorado pelas autoridades e desacreditado pela mídia, ele reúne aliados para dar visibilidade à epidemia que cresce em silêncio. Entre protestos, tensões políticas e resistências sociais, o movimento enfrenta a negligência institucional enquanto vidas se perdem rapidamente. No centro dessa luta coletiva, surgem histórias de amor, amizade e perda, mostrando como a coragem individual pode transformar a dor em bandeira de resistência. O drama revela o impacto humano da crise de saúde que mudou uma geração.

J. Edgar (2011), Clint Eastwood Keith Bernstein / Warner Bros. Entertainment A trajetória de um homem que, por quase meio século, liderou a mais poderosa instituição de investigação dos Estados Unidos. Determinado e ambicioso, ele construiu uma rede de influência capaz de abalar governos e manipular informações a seu favor. Por trás da imagem pública de autoridade, havia um indivíduo obcecado por controle, dividido entre a lealdade ao país e segredos íntimos que não podiam ser revelados. O filme acompanha sua ascensão e queda, revelando como poder absoluto e fragilidade pessoal se entrelaçam em uma figura controversa que marcou a história americana.