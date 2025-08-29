6 melhores filmes internacionais e de língua não inglesa para assistir na Netflix

O cinema internacional é capaz de expandir horizontes e transportar o espectador para realidades que vão além das fronteiras de Hollywood. Aliás, o resto do mundo se parece muito com os Estados Unidos, então, quando é possível ver algo mais próximo e tangível, é um alívio impressionante. Graças aos streamings, produções de língua não inglesa vem alcançando mais público, conquistando espaço nas premiações e oferecendo histórias mais íntimas, ousadas e capazes de abordar questões universais a partir de olhares singulares.
Essa pluralidade torna filme de outros idiomas um convite para explorar o resto do mundo. A fragilidade da infância, retrato contundente da maternidade, da memória, da juventude e do trauma coletivo. Mais que contar histórias, esses filmes desafiam a forma como olhamos para o cinema e para nós mesmos. Outras narrativas abrem caminhos para descobrir emoções e problemas humanos que são universais.
Ainda bem que o streaming democratizou a produção de filmes. Entre dramas sensíveis, relatos históricos e fábulas contemporâneas, aqui está uma seleção do que há de mais precioso de outros países na Netflix.
Um avião com jovens jogadores de rúgbi cai nos Andes, deixando os sobreviventes presos em condições extremas. Entre frio, fome e o isolamento absoluto, eles precisam encontrar forças para resistir diante do impossível. Com o passar dos dias, decisões impensáveis tornam-se necessárias, testando os limites da moralidade e da sobrevivência humana. A narrativa acompanha tanto o desespero quanto a solidariedade entre os que restaram, revelando um retrato visceral do instinto humano de lutar pela vida. Mais do que uma história de catástrofe, trata-se de um testemunho sobre resiliência, coragem e a capacidade de encontrar esperança no abismo.
Dois meninos inseparáveis compartilham uma amizade intensa, marcada pela cumplicidade e pela ausência de barreiras entre infância e adolescência. Essa ligação, porém, começa a ser questionada pelos colegas da escola, que enxergam proximidade demais onde só havia inocência. Pressionado pela necessidade de se encaixar, um deles passa a se afastar, dando início a uma sequência de mal-entendidos e silêncios que levam a consequências irreversíveis. A história se desenvolve a partir da culpa, da saudade e da dificuldade em expressar sentimentos em uma sociedade que reprime vulnerabilidades, construindo um retrato doloroso sobre o que significa crescer.
Um adolescente cresce em Nápoles durante os anos 1980, em meio ao fervor popular causado pela chegada de um lendário jogador de futebol à cidade. Entre o fanatismo esportivo e as descobertas da juventude, ele precisa lidar com tragédias familiares que o forçam a amadurecer antes da hora. A narrativa alterna momentos de humor e lirismo com o peso da perda, transformando o cotidiano em um retrato de formação marcado por imagens intensas, personagens excêntricos e o despertar de um olhar artístico. Trata-se de uma jornada íntima sobre como a dor e a beleza podem coexistir na construção da identidade.
Duas mulheres de gerações diferentes se conhecem em uma maternidade, prestes a dar à luz. Uma delas, mais madura, encara a gravidez inesperada como uma nova chance de vida; a outra, ainda adolescente, se vê diante de uma responsabilidade que não compreende totalmente. A convivência entre elas cria um elo improvável, atravessado por segredos familiares, conflitos de identidade e memórias históricas ligadas ao passado não resolvido do país. Entre laços de sangue e verdades ocultas, o filme costura maternidade, política e memória coletiva, revelando como o íntimo e o social se entrelaçam de forma inescapável.
Em uma aldeia isolada e arcaica, um jovem camponês vive com uma bondade tão ingênua que parece deslocada do mundo. Sempre disposto a ajudar, ele se torna alvo de exploração por parte dos outros moradores, que abusam de sua generosidade. Quando um acontecimento inesperado rompe o equilíbrio precário daquela comunidade, sua trajetória toma rumos surpreendentes, revelando uma fábula que mistura realismo social com elementos quase mágicos. Entre exploração, amizade e a passagem do tempo, a história questiona até que ponto a pureza pode sobreviver em um mundo marcado pela desigualdade e pela desconfiança.
