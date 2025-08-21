4 estreias na Netflix que parecem discretas, mas vão dominar seu fim de semana

Agosto segue rumo ao seu encerramento, mas as estreias da Netflix estão longe do fim. Se você é assinante, tem a certeza de que conteúdo novo entra toda semana, proporcionando entretenimento infinito. O conjunto de estreias da última semana pode, à primeira vista, parecerem discretos, mas prometem que vão dominar seu fim de semana. A seleção combina romance, drama e música, explorando as relações humanas, os desafios pessoais e as trajetórias artísticas com sensibilidade.

Filmes que reúnem personagens cheios de camadas, cenários impecáveis e dilemas contemporâneos ganham, óbvio, a atenção total do público, mesmo que não tenham grandes orçamentos ou campanhas massivas de divulgação. Por isso, acreditamos que esses títulos são grandes atrativos para seu fim de semana, garantindo experiências cinematográficas que vão te satisfazer.

Em meio às produções, é perceptível a preocupação com representatividade, diversidade e autenticidade emocional. Cada um dos filmes que citaremos aqui funciona como um microcosmo de dilemas universais, permitindo que o espectador se conecte com as motivações e conflitos dos personagens. Vamos lá!

One Hit Wonder (2025), Marla Ancheta Divulgação / Netflix Lorina e Entoy, jovens músicos das Filipinas nos anos 1990, batalham para conquistar a fama em uma indústria marcada por incertezas e instabilidade. Enquanto Lorina duvida de novas oportunidades, Entoy insiste que ainda há uma chance de sucesso. Nos palcos, eles exploram e consolidam suas personalidades artísticas, desenvolvendo química e cumplicidade que se transformam em um romance intenso e delicado. O filme acompanha ensaios, apresentações e bastidores da cena musical, mostrando o impacto do talento, da perseverança e das escolhas pessoais na trajetória de artistas emergentes. Entre desafios profissionais e emocionais, eles aprendem a equilibrar ambição, sentimentos e confiança, criando uma narrativa que combina música, paixão e crescimento pessoal em uma jornada inesquecível e vibrante.

Quero Você (2025), Sherry Hormann Divulgação / Netflix Lili viaja para Maiorca para reencontrar a irmã Valeria, recém-noiva de um charmoso francês. Inicialmente encantada pelo cenário paradisíaco e pelo aparente romantismo do casal, Lili logo percebe sinais sutis que a fazem desconfiar das verdadeiras intenções do cunhado, especialmente ao descobrir planos de investimento em uma luxuosa pousada. Enquanto investiga discretamente, Lili se envolve com Tom, gerente de um clube local, e uma paixão intensa e inesperada surge, roubando seu foco e gerando conflitos internos. Ao mesmo tempo, segredos obscuros começam a vir à tona, desafiando sua percepção sobre confiança, lealdade e amor. A narrativa combina suspense, romance e drama familiar, mostrando como desejos, medos e descobertas pessoais podem se entrelaçar, conduzindo a protagonista por um caminho repleto de emoções e decisões complexas.

Romance in Style (2022), Michael Robinson Divulgação / Hallmark Em Nova York, uma jovem costureira talentosa busca se afirmar como designer de moda, mas enfrenta um mercado que exclui corpos fora do padrão, ignorando sua habilidade e criatividade. Ao ajudar uma amiga em um ensaio de revista, cruza com o herdeiro da publicação, recém-chegado para tentar reverter a crise da empresa. Fascinado por sua autenticidade, ele pede que ela o introduza ao mundo da moda, expondo a protagonista a oportunidades inéditas e desafios inesperados. Entre resistências internas da revista e a dúvida sobre confiar em alguém acostumado ao poder e privilégio, ela precisa decidir se terá coragem de reivindicar seu espaço. A narrativa acompanha não só um romance emergente, mas também um percurso de autoconfiança, superação de barreiras sociais e reconhecimento profissional, retratando a complexidade da construção pessoal e do amor.