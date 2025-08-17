5 filmes da Prime Video para entender 2025 sem parecer aula

Entender o momento histórico do presente nunca é fácil, especialmente com tantas transformações sociais, políticas e culturais na velocidade da internet. O cinema é uma espécie de atalho curioso, que cria metáforas e narrativas que funcionam como lentes criativas para nos ajudar a enxergar nossos tempos. A Revista Bula reuniu alguns títulos disponíveis no Prime Video que dialogam com temas e dilemas contemporâneos. Eles não são nenhuma aula expositiva, mas são histórias que nos convidam a analisar nosso momento mundial, sem sentir aquela obrigação de aprender que temos na sala de aula.

Essas produções exploram, em diversas linguagens, nosso mundo. De identidade nacional a precariedade de quem busca sobrevivência. Um musical grandioso que traduz conflitos humanos e uma ficção científica que revisitas nossos medos mais primitivos como humanidade. Um terror psicológico com a musa trumpista do momento, mas que desnuda as opressões da fé. O lugar em comum aqui é a capacidade de transformar discussões densas em narrativas que capturam o espectador pela identificação.

Estudar história não é mergulhar em tratados teóricos, mas explorar espelhos da complexidade do mundo atual. Não há manuais ou receitas para compreender a realidade, mas essas experiências ressoam como dilemas do presente.

O Auto da Compadecida 2 (2025), Guel Arraes Divulgação / H20 Films

Dois malandros do sertão voltam a se envolver em trapalhadas que os colocam frente a frente com dilemas éticos e espirituais. Entre promessas quebradas, pequenos golpes e situações que beiram a tragédia, eles seguem escapando das consequências graças à astúcia e, em alguns momentos, à misericórdia. As figuras do povo, do clero e da lei cruzam seus caminhos, revelando a mistura de injustiça e esperança que marca a vida no interior nordestino. O riso surge do exagero e da improvisação, mas por trás da comicidade está sempre a crítica social, expondo desigualdades, contradições de poder e a luta pela sobrevivência. É uma fábula popular que, ao rir de si mesma, convida a pensar no país real.

War of the Worlds (2025), Rich Lee Divulgação / Universal Pictures Um analista de segurança cibernética, especializado em ameaças improváveis, tenta equilibrar a rotina profissional com a criação de seus filhos após a perda repentina da esposa. Em meio ao luto e à tentativa de reconstruir sua vida familiar, ele se depara com sinais alarmantes de um ataque de origem desconhecida, ignorados pelas autoridades. Quando uma entidade poderosa realiza um ataque devastador contra a Terra, ele desconfia que as respostas não estão em teorias conspiratórias, mas em arquivos que o governo parece esconder a todo custo. A partir daí, o que era uma investigação técnica se transforma em uma corrida pela sobrevivência, enquanto ele tenta proteger seus filhos e entender a real natureza da ameaça. Em um mundo à beira do colapso, ele precisa escolher entre seguir ordens ou descobrir a verdade, mesmo que isso custe tudo o que ainda lhe resta.

Anora (2024), Sean Baker Divulgação / FilmNation Entertainment Uma jovem de Nova York trabalha como dançarina em clubes noturnos, sobrevivendo entre jornadas exaustivas e sonhos frágeis de ascensão. Seu destino muda ao se envolver com o filho de um magnata russo, um jovem impulsivo que lhe propõe casamento. A união, feita às pressas, abre portas para um mundo de luxo e excessos, mas logo desencadeia a fúria da família do noivo, que vê na relação uma ameaça ao prestígio e ao poder. Entre festas extravagantes, tentativas de fuga e confrontos brutais, a protagonista enfrenta o peso das escolhas feitas em busca de liberdade. Sua luta é por dignidade em um universo que insiste em tratá-la como descartável, oscilando entre a farsa e a tragédia.

Imaculada (2024), Michael Mohan Divulgação / Black Bear Uma jovem americana ingressa em um convento na Itália, em busca de propósito espiritual e de uma vida de devoção. Inicialmente acolhida pelas irmãs, ela descobre segredos inquietantes escondidos entre paredes silenciosas e rituais sombrios. A promessa de santidade dá lugar a visões perturbadoras e situações cada vez mais opressivas, revelando que sua fé está sendo explorada para fins obscuros. A protagonista passa a enfrentar tanto o peso da crença quanto a manipulação de autoridades religiosas que a cercam. Entre orações sufocantes e revelações macabras, a narrativa constrói um suspense em que a devoção se mistura ao horror, questionando até onde a fé pode resistir quando usada como instrumento de poder.