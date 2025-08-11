5 filmes na Netflix que você nunca viu, mas deveria assistir antes de morrer

Entre o excesso de opções e o consumo rápido de conteúdos, muitos filmes verdadeiramente transformadores acabam passando despercebidos pelo grande público. São obras que, mais do que entreter, provocam reflexões profundas, despertam memórias adormecidas e criam um diálogo íntimo com quem assiste. Essa lista reúne cinco títulos disponíveis na Netflix que carregam um poder narrativo raro: histórias que exploram a fragilidade humana, a força das relações e o impacto que uma única conexão pode ter sobre toda uma vida.

São produções que atravessam épocas, culturas e estilos cinematográficos, mas compartilham um mesmo eixo: o olhar sensível sobre o outro. Seja no vínculo entre mestre e aluno, mãe e filho, amigos improváveis ou estranhos que se tornam família, cada enredo revela que a verdadeira grandeza do cinema está na sua capacidade de espelhar o que há de mais essencial no ser humano. E, muitas vezes, o que encontramos nessas histórias é mais sobre nós do que sobre os personagens.

Esses filmes não são apenas boas indicações: são experiências obrigatórias para quem acredita que a arte pode moldar nossa visão de mundo. Ao final, o que permanece não é apenas a lembrança de belas cenas ou diálogos marcantes, mas a sensação de que algo mudou internamente. Antes de morrer, é preciso conhecê-los, pois cada um traz um pedaço de verdade que, uma vez visto, não pode mais ser esquecido.

A Baleia (2022), Darren Aronofsky Divulgação / A24 Recluso em seu apartamento, um professor de inglês luta contra problemas de saúde graves e o peso de uma culpa antiga. Isolado, ele tenta se reconectar com a filha adolescente, de quem se afastou anos antes. Entre conversas dolorosas, ressentimentos e momentos de ternura inesperada, ele busca, em seus últimos dias, um ato de redenção que possa reparar, ao menos em parte, os erros do passado. Cada encontro se torna uma oportunidade urgente de recuperar o afeto perdido, enquanto a vida escorre por entre os dedos.

Aftersun (2022), Charlotte Wells Divulgação / Charades Durante férias em um resort no litoral, uma pré-adolescente aproveita os dias ao lado do pai carismático e afetuoso. Entre mergulhos, jogos e conversas triviais, surgem pequenos gestos e silêncios que revelam fragilidades ocultas. Anos depois, já adulta, ela revisita essas memórias com um misto de nostalgia e melancolia, tentando compreender o homem por trás das lembranças felizes. É no contraste entre o olhar infantil e a consciência madura que surge o retrato mais verdadeiro dessa relação.

Central do Brasil (1998), Walter Salles Divulgação / Europa Filmes Uma ex-professora ganha a vida escrevendo cartas para analfabetos na movimentada estação de trem. Cética e indiferente ao sofrimento alheio, ela se vê obrigada a acompanhar um garoto órfão em busca do pai, no interior do país. A viagem, marcada por estradas poeirentas e encontros inesperados, transforma a relação entre os dois, revelando a humanidade escondida sob camadas de desconfiança. Entre distâncias físicas e emocionais, nasce um vínculo capaz de redefinir o sentido de família.

A Vida É Bela (1997), Roberto Benigni Divulgação / Melampo Cinematografica Um homem otimista conquista a mulher que ama e constrói com ela uma vida simples e feliz. Anos depois, já com um filho pequeno, a família é deportada para um campo de concentração durante a guerra. Para proteger o menino do horror ao redor, o pai cria uma fantasia elaborada, fazendo-o acreditar que tudo é parte de um grande jogo. Cada gesto, sorriso e improviso se tornam armas contra o desespero, provando que, mesmo diante da barbárie, o amor pode ser um último refúgio.