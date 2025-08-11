5 filmes na Netflix que vão mudar a forma como você enxerga a vida (e um deles foi inspirado por Nietzsche)

Algumas obras cinematográficas não existem apenas para contar histórias, mas para despertar reflexões, confrontar preconceitos, resgatar memórias e, sobretudo, apontar as complexidades da vida. O catálogo da Netflix, em sua vastidão, guarda produções que não chamam atenção apenas pelo barulho das bilheterias, mas por sua capacidade de trazer narrativas profundas com questionamentos sobre humanidade e propósito.

Esses filmes exploram a superação em contextos sociais sufocantes, o poder dos gestos e das palavras na transformação de destinos. São histórias improváveis que se tornam fontes de força e esperança para recomeçar. O espectador é levado por uma jornada emocional que impacta ao mesmo tempo em que tem sua consciência despertada sobre a forma como enxergamos os outros e a nós mesmos.

Entre eles, “A Sociedade dos Poetas Mortos” carrega, de forma sútil, um espírito nitidamente inspirado por Nietzsche. A narrativa reflete a ideia de que a vida, em todas as suas dores e incertezas, deve ser vivida de forma afirmativa. Não como algo a suportar, mas a se abraçar em sua totalidade. O filme nos convida à ruptura com as convenções sufocantes e a criança o de um caminho próprio que reflete o conceito de Amor Fati, a aceitação do destino como parte inseparável de quem somos.

A Cor Púrpura (2023), Blitz Bazawule Divulgação / Warner Bros. Entertainment Em um vilarejo rural no sul dos Estados Unidos, uma jovem negra cresce em meio a abusos e privações, sendo afastada da irmã e submetida ao casamento forçado com um homem violento. Ao longo das décadas, ela encontra apoio em figuras femininas que, cada uma à sua maneira, desafiam as imposições de uma sociedade racista e patriarcal. Entre cartas não enviadas e encontros transformadores, ela descobre sua própria voz, a força para enfrentar quem a oprime e a possibilidade de reconectar-se com a família que lhe foi tirada.

Cabrini (2024), Alejandro Monteverde Divulgação / Paris Filmes Uma freira italiana chega aos Estados Unidos no final do século 19 e se depara com uma realidade hostil, marcada por preconceito contra imigrantes e pobreza extrema. Determinada a criar um orfanato, ela enfrenta barreiras impostas por autoridades civis e eclesiásticas, além da indiferença de parte da comunidade. Com persistência e fé, constrói uma rede de apoio que transforma vidas, oferecendo abrigo e educação para crianças marginalizadas. Sua luta, silenciosa e incansável, se torna um legado de compaixão e dignidade.

The Best of Enemies (2019), Robin Bissell Divulgação / STX Entertainment Na Carolina do Norte dos anos 1970, uma ativista pelos direitos civis e um líder local da Ku Klux Klan são forçados a colaborar na resolução de um impasse sobre a integração escolar. Inicialmente rivais ferrenhos, ambos participam de reuniões comunitárias tensas, repletas de confrontos verbais e ideológicos. À medida que o diálogo se impõe sobre o ódio, descobrem histórias e vulnerabilidades que desafiam suas convicções. O processo revela que mudanças profundas podem nascer do improvável encontro entre opostos.

Um Lindo Dia na Vizinhança (2019), Marielle Heller Lacey Terrell / Sony Pictures Entertainment Um jornalista cínico, acostumado a investigar escândalos, é designado para entrevistar um apresentador infantil conhecido por sua gentileza. A princípio resistente à tarefa, ele se vê envolvido pelo modo genuíno com que o entrevistado trata cada pessoa que encontra. Durante a convivência, feridas emocionais do repórter vêm à tona, e ele passa a confrontar mágoas familiares antigas. A entrevista transforma-se em uma jornada de cura, mostrando que empatia e escuta podem ser tão poderosas quanto grandes gestos heroicos.