Laços que inspiram: 6 filmes na Netflix para celebrar o Dia dos Pais com emoção

O Dia dos Pais é uma oportunidade não apenas para presentear, mas para revisitar histórias que capturam a complexidade, a força e a ternura desse vínculo tão singular. No cinema, essa relação é explorada de inúmeras formas: às vezes com afeto descomplicado, outras com tensões e silêncios que só o tempo é capaz de decifrar. A sétima arte traduz o que as palavras muitas vezes não alcançam: o olhar cúmplice, a mão firme nos momentos de queda, a presença constante, ou a ausência que molda destinos. Celebrar essa data com filmes é abrir espaço para reflexões e emoções que vão muito além da tela.

Mais do que retratar figuras paternas idealizadas, essas narrativas exploram os dilemas e imperfeições que tornam o amor entre pais e filhos ainda mais humano. Há pais que lutam contra adversidades para proteger os filhos, que aprendem a se reconectar após longos períodos de afastamento, e que, em meio a erros e arrependimentos, encontram caminhos para o perdão. Há também histórias de pais improvisados, que assumem papéis inesperados e descobrem, no improviso, um sentido novo para a própria vida. São trajetórias que mostram que ser pai é, antes de tudo, estar em constante transformação.

Nesta seleção, reunimos produções disponíveis na Netflix que retratam de forma intensa e multifacetada as relações paternas, mesclando drama, emoção e, em alguns casos, ação. Cada título oferece uma perspectiva única sobre o que significa cuidar, amar, proteger e, por vezes, aprender a deixar ir. Entre histórias que aquecem o coração e tramas que desafiam o espectador com suas verdades duras, esta lista é um convite para assistir, sozinho, com a família ou ao lado do próprio pai, e refletir sobre como esses laços podem ser a força que nos sustenta nos momentos mais difíceis.

Um Pai para Lily (2024), Tracie Laymon Divulgação / Laymon’s Terms Lily, uma jovem marcada pela ausência emocional do pai, vive entre frustrações e tentativas fracassadas de se reconectar com ele. Cada mensagem ignorada e cada silêncio prolongado aprofundam o vazio que ela tenta, em vão, preencher. Em um momento de impulsividade e carência, Lily decide procurar o pai no Facebook e, por engano, adiciona um homem com o mesmo nome: Bob Trevino. Ao invés de desfazer o equívoco, ela se vê cativada pela gentileza e atenção do desconhecido, que, surpreendentemente, acolhe sua aproximação. Aos poucos, os dois desenvolvem uma amizade inesperada, marcada por conversas sinceras, apoio mútuo e uma afetividade rara. Sem pressões ou obrigações de sangue, o novo Bob se torna uma presença constante na vida de Lily, ajudando-a a reconstruir sua autoestima e a lidar com traumas antigos. O erro inicial transforma-se em um encontro que redefine o que significa, afinal, ser família.

A Baleia (2022), Darren Aronofsky Divulgação / A24 Um professor recluso e obeso mórbido vive isolado em um pequeno apartamento, lecionando online e evitando contato com o mundo exterior. À beira de um colapso de saúde, ele decide buscar reconciliação com a filha adolescente, de quem se afastou anos antes. O reencontro é marcado por ressentimento, acusações e mágoas profundas, mas também por momentos de vulnerabilidade que revelam a força do afeto. Em meio a limitações físicas e emocionais, ele tenta reconstruir uma ponte frágil antes que seja tarde demais, encontrando redenção na aceitação e no perdão.

Meu Nome é Vingança (2022), Cosimo Gomez Emanuela Scarpa / Netflix Um ex-mafioso vive escondido com a filha adolescente, levando uma vida discreta longe do passado violento. Quando inimigos descobrem seu paradeiro, a tranquilidade é destruída e a jovem se vê arrastada para um mundo de perseguições e acertos de contas. Unidos pela necessidade de sobreviver, pai e filha enfrentam perigos letais, enquanto ela descobre verdades sombrias sobre sua família. No caminho, aprendem a confiar um no outro de forma absoluta, encontrando força no vínculo que, até então, permanecia oculto sob segredos e silêncios.

O Pai que Move Montanhas (2021), Daniel Sandu Divulgação / Netflix Um ex-agente da inteligência romena recebe a notícia de que o filho desapareceu durante uma expedição na montanha. Determinado a encontrá-lo, ele lidera buscas incansáveis, enfrentando condições climáticas extremas e tensões com a equipe de resgate. À medida que as chances de sobrevivência diminuem, sua obstinação beira a obsessão, colocando em risco a segurança de todos. A jornada, marcada por coragem e teimosia, revela o peso da perda iminente e os limites do amor paternal diante do inevitável.

Paternidade (2021), Paul Weitz Divulgação / Netflix Um homem vê sua vida mudar drasticamente ao perder a esposa no dia seguinte ao parto da filha. Sem experiência e envolto no luto, ele enfrenta o desafio de criar a criança sozinho, lidando com noites sem dormir, julgamentos externos e a dúvida constante sobre sua capacidade de ser um bom pai. Entre erros e acertos, constrói um cotidiano onde a vulnerabilidade se mistura com coragem. As dificuldades se acumulam, mas a conexão com a filha cresce de forma silenciosa e profunda, transformando ambos e revelando que amor e resiliência podem se sobrepor à dor mais devastadora.