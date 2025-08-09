4 filmes que ganharam Cannes e você nunca ouviu falar

Todos sabemos que o Festival de Cannes, embora com um apelo comercial menor que o Oscar, é um dos mais prestigiados palcos para o cinema mundial. A partir dele, se projetam obras reconhecidas por suas estéticas sofisticadas, atuações impecáveis e, principalmente, narrativas intricadas, inteligentes e reflexivas. Mesmo assim, nem todo vencedor da Palma de Ouro ou de outras categorias da premiação rompem a barreira da popularidade e alcançam o grande público. O prestígio internacional nem sempre se traduz em bilheterias arrasadoras ou na memória coletiva.

O que explica essa distância essa o reconhecimento crítico e a popularidade? Em parte, a própria natureza dessas obras: enredos contemplativos, linguagem cinematográfica mais lenta e complexa, que exigem mais atenção e podem ter inúmeras interpretações. Essas produções fogem das receitas repetidas e se recusam a facilitar a vida dos espectadores com respostas óbvias. A densidade dramática e a integridade artística são prioridades. Suas marcas culturais e politicas são específicas e podem erguer barreiras para espectadores acomodados com narrativas mais uniformes.

Os vencedores de Cannes são praticamente tesouros guardados em um baú, que circula majoritariamente em mostras especializadas e em circuitos mais artísticos, longe da programação mais acessível. Nessa seleção, relembrados quatro produções que conquistaram prêmios em Cannes, mas permanecem discretas, pouco conhecidas por parte do grande público revelam a potência do cinema autoral e oferecem experiências únicas. Elas te convidam a atravessar emoções complexas, te conduzindo por histórias que se revelam tanto naquilo que mostram quanto naquilo que silenciam.

A Vida Invisível (2019), Karim Aïnouz — Netflix e HBO Max Divulgação / Sony Pictures Duas irmãs jovens e inseparáveis vivem no Rio de Janeiro da década de 1950, alimentando sonhos diferentes: uma deseja estudar música na Europa, a outra busca o amor romântico. Separadas por uma mentira cruel, seguem vidas paralelas sem saber do paradeiro uma da outra. Ao longo dos anos, enfrentam solidão, maternidade, trabalho exaustivo e a constante sombra de um reencontro que parece impossível. Enquanto cartas não entregues se acumulam, a narrativa alterna entre as trajetórias de ambas, revelando como a ausência molda não apenas suas escolhas, mas também a forma como compreendem o mundo e a si mesmas.

Eu, Daniel Blake (2016), Ken Loach — Reserva Imovision Divulgação / Sony Pictures Um marceneiro de meia-idade, após sofrer um grave problema de saúde, é impedido de trabalhar. Ao buscar auxílio do sistema público, depara-se com uma burocracia sufocante e desumana, que parece mais empenhada em negar direitos do que em oferecer apoio. Em meio a formulários, entrevistas e exigências absurdas, ele conhece uma jovem mãe solteira igualmente fragilizada pelo descaso institucional. Entre filas, atendimentos humilhantes e pequenas vitórias cotidianas, constrói-se uma relação de afeto e solidariedade, enquanto ambos lutam para preservar a dignidade diante de um sistema que trata pessoas como números e casos como estatísticas.

Tio Boonmee Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas (2010), Apichatpong Weerasethakul — Reserva Imovision Divulgação / Kick the Machine À beira da morte, um homem decide passar seus últimos dias na companhia de familiares e amigos próximos, recolhido em uma casa no campo. Com o tempo, presenças inesperadas começam a surgir: o espírito de sua falecida esposa, um filho desaparecido que retorna em forma misteriosa e outras figuras que parecem atravessar as fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em longas conversas e memórias que se misturam a sonhos e lendas, ele revisita episódios de diferentes existências, fundindo o real e o sobrenatural em uma narrativa que trata a morte não como ruptura, mas como continuidade.