Os 7 filmes que Quentin Tarantino considera indispensáveis

Quando Quentin Tarantino fala sobre os filmes que julga “indispensáveis”, seu olhar inigualável, formado a partir de um vasto repertório de cinema mundial, é autoridade pura. Não se trata apenas de títulos cultuados; é sobre obras capazes de elevar a linguagem cinematográfica, provocar memórias e ressoar de forma visceral. Com base em referências confiáveis como o “Indiewire”, e corroboradas em conversas em plataformas como “The Ringer’s Rewatchables”, compilamos sete títulos que ele enxerga como essenciais, e que você pode assistir hoje nas principais plataformas de streaming no Brasil. Essas obras vão muito além do entretenimento: são míticas, transformadoras e desafiam o tempo e o lugar.

Entre os filmes citados por Tarantino como incomparáveis, alguns já figuram em listas de “perfeitos” ou “favoritos”, como “De Volta para o Futuro”, “Lost in Translation” e “Dunkirk”. Outros como “A Rede Socail”também aparecem entre suas recomendações recorrentes. O conhecimento que ele carrega sobre cinema é profundo, e cada indicação reflete sua paixão por narrativas arrebatadoras e raramente previsíveis. A curadoria que apresentamos aqui é mais que uma lista: é um mapa afetivo e intelectual para quem quer explorar o que há de melhor na sétima arte.

Agora, se você está pronto para escapar do circuito mainstream e mergulhar em filmes que desafiam o comum, todos disponíveis no Prime Video, Globoplay, HBO Max ou outros serviços acessíveis no Brasil, aqui estão os sete títulos que, segundo Tarantino, devem fazer parte da sua videoteca pessoal. Prepare-se para uma jornada que vai do hilariante ao existencial, do explosivo ao emocional, mas acima de tudo, verdadeiramente indispensável.

Top Gun: Maverick (2022), Joseph Kosinski — Paramount+ Divulgação / Paramount Pictures Um piloto veterano e brilhante retorna à ativa como instrutor de elite, encarando jovens audaciosos enquanto precisa confrontar seus próprios fantasmas. Ele lidera uma missão quase suicida, exigindo habilidade técnica, coragem, e confiança mútua. Treinando pilotos que o vêem como mito, ele revisita seus erros do passado enquanto forja uma equipe capaz de cumprir o impossível. No cockpit, o céu se torna bote salva-vidas e arena emocional, onde velocidade e sentimento colidem. Cada manobra aérea carrega dúvidas, solidariedade e redenção. Na convergência entre futuro e legado, ele entende que formar novos líderes também significa enfrentar suas feridas mais pessoais.

Amor Sublime Amor (2021), Steven Spielberg — Sob demanda no Prime Video Divulgação / 20th Century StudiosDuNki Em uma cidade dividida por fronteiras étnicas, dois jovens de mundos opostos se apaixonam em silêncio, constituindo um refúgio proibido. Entre becos grafitados e bailes clandestinos, percebem que seu desejo desafia regras tácitas, legados familiares e balas perdidas. O amor surge como explosão poética em meio a tensão urbana, e cada passo de dança sobre a lama da violência torna-se ato de rebeldia. Eles descobrem que a beleza pode ter preço, e que amar, nesse cenário, é escolher estar vulnerável. E quando as ruas cantam com disparos e corações se despedaçam, entendem que nem toda melodia sobrevive ao fim de uma balada.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan — Prime Video Divulgação / Warner Bros Durante uma operação de resgate em plena Segunda Guerra Mundial, soldados encurralados na praia aguardam esperança enquanto a maré sobe e os inimigos avançam. Civis se tornam salvadores — barcos improvisados quebram barreiras entre o passado e a salvação. No ar, caças rasgam o silêncio com sirenes e fidelidade instintiva. A cada onda que chega, o medo e a urgência se misturam à fé num milagre coletivo. A sobrevivência não é só física, mas moral: permanecer quando tudo parece perdido, continuar marchando mesmo quando cada segundo empurra para o abismo. E no pulso ritmado do relógio — em terra, ar e mar —, se escreve uma história de resistência humana, construída com fragilidade e coragem.

A Rede Social (2010), David Fincher — HBO Max e Mercado Play Merrick Morton / Columbia TriStar Um jovem gênio da tecnologia cria uma plataforma que conecta pessoas mundo afora, mas nem sempre consegue se conectar consigo mesmo. Enquanto o site ganha escala e poder, ele enfrenta batalhas judiciais movidas por aqueles que acreditam ter sido desapossados de suas ideias. Entre salas de tribunal, jantares tensos e decisões frias de programação, o protagonista se torna refém da própria criação. O sucesso amplifica os buracos emocionais deixados pela ambição — e o protagonismo solitário se adensa. No fim, o futuro digital que construiu é ponto de partida para uma reflexão sobre amizade, ego e legado imaterial num mundo obcecado por visibilidade e influência.

Igual a Tudo na Vida (2003), Woody Allen — Mercado Play Divulgação / Dreamworks Pictures Um professor de filosofia com tendências cínicas vê sua vida pacata ser virada do avesso quando conhece uma jovem aspirante a escritora, cuja energia impulsiva contrasta com sua visão pragmática do mundo. Ao mesmo tempo, a esposa do professor inicia um relacionamento com um carismático empresário, mergulhando em um triângulo de conflitos emocionais e morais. Enquanto todos tentam conciliar paixões, ambições e responsabilidades, encontros fortuitos e coincidências improváveis moldam destinos de forma irônica. No pano de fundo, surgem dilemas sobre amor, sucesso e as pequenas tragédias cotidianas, explorados com humor ácido e um olhar crítico sobre a vida urbana e suas neuroses. Entre diálogos afiados e situações absurdas, o enredo revela como escolhas impulsivas e equívocos podem redefinir a trajetória de qualquer um, deixando a sensação de que, por mais que se planeje, o acaso sempre terá a palavra final.

Lost in Translation (2003), Sofia Coppola — Prime Video Yoshio Sato / Focus Features Dois estrangeiros solitários se encontram em um hotel em Tóquio, perdidos entre culturas e expectativas. Enquanto o dia se estende em uma cidade neon, eles compartilham o olhar contido de quem busca conexão. Entre cafés silenciosos, conversas que flutuam e noites de insônia, surge uma cumplicidade tênue — pulsando em pequenos gestos, em olhares trocados e em risos contidos. No descompasso de suas vidas, encontram no outro o espelho de suas inquietações. O vínculo cresce em surpresas sutis e reflexões não ditas, ecoando um sentimento de entendimento que transcende palavras. Eles se descobrem menos deslocados — e, por breve instante, plenamente vistos, mesmo que o mundo lá fora permaneça irreconhecível.