5 filmes que chegaram ontem à Netflix e valem cada segundo da sua noite

O catálogo da Netflix está cheinho de novidades, mas encontrar algo especial, independente da robustez da plataforma nunca deixa de ser um desafio. Não que falte qualidade no acervo, mas é que muita coisa vem repetida, não faz seu estilo ou é pressão do algoritmo. Então, se você quer ter a vida facilitada e precisar apenas digitar o nome do filme na busca antes de dar o play, a gente te ajuda. Zapear entre os títulos é mesmo uma perda de tempo e, por isso, separamos cinco lançamentos na plataforma que vão capturar sua atenção.

Essa seleção não se resume a pedigree de diretor ou prestígio de elenco. O que vale a pena mesmo são suas histórias densas, instigantes e envolventes. Transitamos por diferentes gêneros, mas encontramos algo em comum entre eles: seus protagonistas enfrentam crises diante de sistemas muito maiores que eles próprios. Há quem lute com armas, quem desafie o tempo e quem enfrente o peso dos segredos. Também aquele que carrega o peso de transformar dor em justiça. Aqui, os personagens estão no olho do furacão e o que nos prende à tela é o suspense, os diálogos, a carga emocional, a inteligência e a reviravolta.

Assistir essas produções não é apenas preencher tempo, mas sair provocado. Essas obras te convidam para uma imersão completa, não pelo que mostram, mas por suas camadas que revelam aos poucos e pelas perguntas que são deixadas no ar. A Netflix pode realmente te surpreender e, nessas sessões em casa, sabemos que sua noite vai mesmo valer a pena. A seguir, filmes recém adicionados na plataforma que vão te colocar obedientemente no sofá.

Gladiador 2 (2025), Ridley Scott Divulgação / Paramount Pictures Na Roma do século 2, um jovem, filho de uma imperatriz que perdeu tudo durante a queda do regime, cresce distante do centro do poder, moldado por uma vida simples, porém marcada por memórias de violência e glória. Ao retornar à capital, ele se vê imerso em uma nova era de corrupção e opressão, dominada por imperadores sedentos por controle. Diante de um império que tenta apagar seu passado, ele decide lutar. Não por vingança, mas por justiça. Entra nas arenas, onde o sangue se mistura ao aplauso, e sua coragem desafia os pilares do regime. Aos poucos, seu nome se torna símbolo de resistência. Em meio à brutalidade, reencontra figuras de seu passado e precisa escolher entre a paz da sobrevivência e a dor necessária da mudança. O combate, porém, não está apenas nas lanças: é contra a própria história que ele se levanta.

Ela Disse (2022), Maria Schrader Divulgação / Paramount Pictures Duas jornalistas de um importante jornal investigativo recebem uma denúncia que, à primeira vista, parece apenas mais uma entre tantas. Mas conforme começam a entrevistar vítimas, reunir documentos e conectar pistas há muito tempo silenciadas, percebem que estão diante de algo maior: um sistema de abusos sustentado por décadas no coração da indústria do entretenimento. Enfrentando o medo das fontes, o silêncio cúmplice de executivos e o peso de possíveis retaliações, elas persistem. Em paralelo, vivem o impacto pessoal de uma investigação que exige não apenas coragem, mas resiliência. O que está em jogo é mais do que uma reportagem: é a chance de romper o ciclo de impunidade. E enquanto escrevem as linhas que mudarão o mundo, também reescrevem os limites do que significa ser jornalista.

Tenet (2020), Christopher Nolan Divulgação / Warner Bros. Um agente sem nome é recrutado por uma organização clandestina para impedir uma catástrofe global que desafia as leis do tempo. Ao invés de viajar no tempo, ele aprende a se mover por ele de forma invertida, um conceito que exige não apenas precisão física, mas uma lógica quase impossível de decifrar. Para cumprir sua missão, ele precisa se infiltrar no círculo íntimo de um oligarca russo, cuja conexão com o futuro ameaça colapsar o presente. No caminho, alianças são formadas em silêncio, combates se desenrolam de trás para frente e cada passo exige o domínio de uma cronologia instável. Enquanto tenta salvar o mundo, o protagonista enfrenta também o limite de sua própria compreensão, questionando se o tempo é algo a ser controlado ou apenas aceito.

O Apostador (2014), Paul Schrader Divulgação / Paramount Pictures Um professor universitário, com talento nato para as palavras e desprezo pelas convenções, leva uma vida dupla: entre as salas de aula e os cassinos clandestinos. Sua compulsão por jogos o afunda em dívidas com criminosos perigosos, colocando em risco não apenas sua carreira, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Em uma espiral de autossabotagem, ele desafia agiotas, testa os limites da sorte e da ética, e afasta qualquer chance de redenção. Até que um de seus alunos, promissor e vulnerável, se torna peça central em sua tentativa desesperada de compensar os erros do passado. O jogo, então, deixa de ser apenas sobre dinheiro, passa a ser sobre dignidade, lealdade e sobrevivência em um mundo que raramente oferece segundas chances.