7 livros breves demais para o estrago que causam

Escute as Feras (2019), Nastassja Martin

Uma mulher é atacada por um urso em uma floresta remota do extremo oriente russo. Sobrevive. O rosto fica marcado, o crânio reconstruído por cirurgias, a mandíbula reconfigurada. Mas o que se quebra ali não é apenas o osso. O ataque, descrito em poucas frases, é apenas a porta de entrada para uma narrativa que percorre a experiência do corpo ferido, da ciência imposta, da cultura que não compreende e de uma escuta que ultrapassa o humano. A autora, antropóloga francesa, se recusa a tratar o episódio como trauma isolado. Enxerga nele um encontro — com o urso, com o povo even que a acolhe, com mitologias que não compartilham a lógica ocidental da dor e da cura. O texto avança como fragmento, diário, ensaio. Há passagens hospitalares, memórias de campo, diálogos com xamãs e com médicos. A primeira pessoa nunca é ornamental: é lugar de pensamento em trânsito. O estilo é preciso, contido, quase abrupto. Cada seção parece morder e depois recuar. Não há linearidade; há feridas que se abrem e se fecham ao longo do livro. A ferocidade não está no ataque, mas na tentativa de manter alguma inteireza diante da linguagem, da cultura, do mundo.