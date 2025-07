5 filmes que fizeram as pessoas caírem aos prantos e onde vê-los

Se você ama um bom melodrama, daqueles que fazem parecer que você está cortando cebola, sem conseguir controlar as lágrimas, selecionamos algumas produções perfeitas para alimentar sua alma sedenta por emoções. Nesta lista, com filmes disponíveis no streaming, você vai encontrar todo tipo de história: romances melosos, dramas históricos, narrativas de sobrevivência e jornadas de superação. Todas essas tramas são inspiradoras à sua maneira, embora nem sempre o final seja feliz. O que importa é tocar o coração, provocar reflexões, valorizar a vida e as pessoas. Então, se você está em busca de narrativas tocantes, profundas e complexas, venha com a gente.

Algumas dessas histórias são reais e vão falar direto com o seu coração. Em tempos de tantas notícias ruins, o cinismo e a frieza parecem ter dominado o mundo. Mas alguns de nós seguem firmes e fortes, chorando com tudo e se emocionando sempre que vê alguém demonstrando sentimentos genuínos. Com as redes sociais, tudo parece fake e distante, como se vivêssemos em cenários montados apenas para uma foto. Mas esses filmes vão te apresentar histórias capazes de reconectar você com a verdade, com as emoções e com o que há de melhor no ser humano.

A Cinco Passos de Você (2019), Justin Baldoni (Lionsgate+) Divulgação / Universal Pictures Dois adolescentes diagnosticados com fibrose cística vivem internados no mesmo hospital, onde regras rígidas os obrigam a manter uma distância de pelo menos seis passos um do outro, para evitar riscos de infecção. A convivência diária, porém, desperta entre eles uma forte conexão emocional. Enquanto ela segue fiel às orientações médicas e documenta sua jornada em vídeos, ele parece mais resignado com a própria condição e relutante diante de tratamentos. Aos poucos, a relação evolui para algo mais profundo, e ambos passam a questionar os limites impostos pela doença. O desejo de contato físico se torna uma metáfora para a urgência da vida, que escorre entre remédios, tubos e exames. Com o tempo se esgotando e o risco sempre presente, o casal precisa decidir até onde vale a pena desafiar as regras em nome do amor.

Extraordinário (2019), Stephen Chbosky (Globoplay e Telecine) Dale Robinette / Studiocanal Um menino de dez anos, nascido com uma síndrome genética rara que afeta a formação facial, precisa enfrentar pela primeira vez o ambiente de uma escola tradicional após anos sendo educado em casa. Com receio dos olhares e julgamentos dos colegas, ele embarca em uma jornada difícil de aceitação, tanto pessoal quanto social. A trama se desenvolve não apenas sob sua perspectiva, mas também pelas vozes de familiares e pessoas ao redor, revelando como cada um é afetado pelas questões de aparência, empatia e pertencimento. Entre exclusões, amizades improváveis e atos de coragem, o cotidiano escolar se transforma em um espaço de descoberta. A convivência revela que a diferença pode ser não apenas tolerada, mas celebrada. O poder da gentileza se torna o eixo de uma mudança coletiva.

Querido Menino (2018), Felix Van Groeningen (Prime Video) François Duhamel / Prime Video Um jornalista renomado se vê impotente diante da dependência química do filho adolescente, cuja vida passa a ser dominada pelo uso de metanfetamina. A relação entre pai e filho, antes baseada na admiração mútua e no afeto, é colocada à prova conforme recaídas e promessas quebradas se acumulam. A narrativa intercala momentos do passado, da infância à adolescência, com o presente conturbado, revelando como as expectativas familiares podem ser corroídas pela doença. A busca por tratamento, a negação, o cansaço e a esperança formam o ciclo emocional de quem ama alguém em sofrimento. Ao longo da trama, os laços entre os dois oscilam entre o distanciamento e a tentativa de reconstrução, expondo a fragilidade humana diante do vício e a força silenciosa de um amor incondicional.

O Impossível (2012), J.A. Bayona (Telecine) Divulgação / Concorde Filmverleih Uma família britânica viaja para a Tailândia a fim de passar férias em um resort à beira-mar. No entanto, a tranquilidade da viagem é interrompida por um dos desastres naturais mais destrutivos da história recente: o tsunami de 2004. A onda gigante atinge o local com força avassaladora, separando pais e filhos em meio à destruição. A mãe e um dos meninos ficam gravemente feridos, enquanto o pai, sem saber o paradeiro de todos, inicia uma busca desesperada pelos demais. Entre hospitais lotados, campos improvisados de sobreviventes e ruas devastadas, cada membro da família luta por sua sobrevivência e pelo reencontro. A narrativa acompanha a força dos laços afetivos em meio ao caos, retratando as marcas visíveis e invisíveis deixadas por um trauma coletivo. Baseado em uma história real.