A história de amor mais linda e triste que você vai ver essa semana, no Prime Video

Inspirado pelos romances eróticos e pela atmosfera noir e sedutora de Wong Kar-Wai, o cineasta sul-coreano Kim Dae-woo nos presenteia com o intenso “Perigosa Obsessão”, disponível no Prime Video e lançado em 2014. Amores proibidos parecem ser o tempero ideal dos romances do cinema, fortalecidos pela aura de mistério e perigo. Na trama, um lendário coronel, vivido por Song Seung-heon, Kim Jin-pyeong, é um homem casado, sério e de pavio curto. Sua presença imponente se destaca por onde passa, e seu semblante fechado torna-se sinônimo de respeito. Sua vida se transforma quando um novo subalterno chega à base militar na Coreia do Sul, no contexto da Guerra do Vietnã. Com ele, sua jovem esposa, Jong Ga-heun (Lim Ji-yeon).

A moça, tímida e discreta, logo se destaca por sua beleza e se torna assunto nas mesas de chá da tarde. Enciumadas, as esposas criticam seu jeito, suas roupas e seus comportamentos. Mas a presença dela perturba ainda mais o coronel, que se vê fascinado pela mulher de seu subalterno. A cada encontro, trocas de olhares, toques discretos e gestos simples fazem com que o clima de tensão entre eles aumente. Uma aproximação é inevitável, conforme a obsessão do coronel cresce e Ga-heun demonstra corresponder.

A esposa do coronel e o marido de Ga-heun aparecem como caricaturas ridículas. Talvez representem a forma como seus cônjuges já os enxergam: sem paixão e com um bocado de desprezo. Kim Dae-woo não se inspira apenas nos enredos de Wong Kar-Wai, mas também na atmosfera misteriosa e cheia de neblina, nas paredes e divisórias que representam o abismo entre os amantes, no sentimentalismo expresso pela trilha sonora melancólica e no desejo como causa de sofrimento em vez de alívio. “Perigosa Obsessão” mergulha no cerne do sentimento; é visceral e trágico.

As cores quentes também são referências importantes de Kar-Wai. Vermelhos, verdes-escuros e luzes douradas transformam a atmosfera silenciosa em dor e impenetrabilidade. Reforçam as emoções: a paixão, o desejo e o segredo são os fios condutores, e o espectador se vê envolvido em cada movimento desse romance impossível. Ga-heun tem um passado trágico e é tão reprimida que jamais sabemos a profundidade de seus sentimentos. Já o coronel, embora envolto por uma casca grossa e pomposa, desmorona diante do verdadeiro amor. É dele a fonte que transborda obsessão, martírio e necessidade. A cada passo que dá para tomar Ga-heun para si, ela se afasta, como um horizonte inalcançável. E, quando o romance se concretiza, nunca oferece alento: torna-se cada vez mais fonte de dor e sofrimento. A felicidade se distancia cada vez mais.

Embora o final possa ter decepcionado alguns, é indiscutível a qualidade da obra, que não se resume a mero erotismo comercial. Há, sem dúvidas, sentimento e a vontade de realizar um bom cinema aqui.