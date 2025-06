15 filmes que você só vai assistir uma vez — e vai lembrar para sempre

O Filho de Saul (2015), de László Nemes

Divulgação / Film1

“O Filho de Saul”, estreia impressionante do diretor húngaro László Nemes, é uma experiência cinematográfica brutal e imersiva sobre o Holocausto. Ambientado no campo de extermínio de Auschwitz, o filme acompanha Saul Ausländer, um prisioneiro judeu forçado a trabalhar no esquadrão dos Sonderkommando, encarregado de limpar as câmaras de gás. Quando encontra o corpo de um menino que acredita ser seu filho, Saul embarca numa obsessiva missão de dar-lhe um enterro digno. Filmado quase inteiramente em planos fechados e com foco restrito ao rosto e aos ombros de Saul, o longa restringe o campo de visão do espectador, mergulhando-o no caos sensorial e psicológico do protagonista. Sons horrendos, gritos e ruídos industriais constroem um inferno invisível que ecoa constantemente. Géza Röhrig entrega uma atuação contida, mas devastadora, sustentando a tensão emocional com olhar e respiração. A escolha estilística de Nemes evita a estetização do horror, enfatizando a desorientação moral e o colapso da humanidade diante do genocídio. O Filho de Saul não é apenas um filme sobre o Holocausto, mas sobre a luta por sentido, dignidade e identidade num mundo onde tudo foi arrancado. É um retrato incômodo, corajoso e inesquecível.