5 séries 18+ para ver no streaming

Há um momento solene na vida adulta em que você, inocente e despretensiosamente, abre o catálogo do streaming e percebe que os tempos de séries com adolescentes melodramáticos já passaram, e que agora o que te atrai mesmo são tramas com gente quebrada, relacionamentos disfuncionais e uma pitada generosa de moralidade ambígua. É como evoluir do suco de uva para o vinho encorpado: no começo dá um baque, mas depois a gente percebe que, apesar da ressaca emocional, a experiência é muito mais rica. Você, que um dia se comoveu com dramas colegiais, agora vibra com diálogos ácidos, decisões erradas e cenas que fariam sua avó fechar os olhos e murmurar uma oração. E cá entre nós: há algo estranhamente libertador em acompanhar personagens que erram feio, mas fazem isso com tanta elegância que até dá vontade de imitá-los (com moderação, claro).



Seja nas camas alheias, nas cozinhas palacianas ou nos bastidores de uma companhia de balé, as séries +18 são o território sagrado da complexidade humana. Não espere lições de moral, redenção imediata ou finais felizes embalados por trilhas edificantes. Aqui, cada episódio é um convite ao caos, elegante, esteticamente impecável, mas ainda assim, caos. E o mais curioso? A gente assiste, vicia e ainda tenta justificar dizendo que é “pela fotografia” ou “pela profundidade dos personagens”. A verdade é que gostamos de ver os outros se atrapalhando com dilemas existenciais e decisões hormonalmente equivocadas, porque no fundo isso nos faz sentir menos sozinhos. E talvez seja essa a magia secreta dessas produções: escancarar o lado obscuro da intimidade e fazer com que a gente se reconheça, mesmo de maneira torta, em cada tropeço alheio.



Se você já cansou de fórmulas previsíveis, casais que se amam sem drama e pessoas que resolvem tudo com diálogo maduro, esta seleção é o seu parque de diversões emocional. Aqui, cada história foi escolhida não apenas pelo selo 18+, mas pela coragem de mergulhar onde poucos roteiros ousam: na mistura inebriante de desejo, destruição e desespero existencial. Prepare-se para encarar personagens viciados em más decisões, tramas que vão do sublime ao vulgar em uma única cena e diálogos que soam tão reais quanto dolorosos. E tudo isso com aquela produção caprichada que só o streaming premium entrega. Então acomode-se, respire fundo e lembre-se: não há nada de errado em gostar de histórias intensas, o erro seria fingir que você prefere algo leve enquanto assiste isso escondido de madrugada. Agora sim, vamos ao que interessa.

Me Conte Mentiras (2022), Meaghan Oppenheimer — Disney+ Josh Stringer/ HULU A juventude, por vezes, é um território onde o amor floresce sob o disfarce da obsessão, e o desejo se confunde com a autodestruição. Nesta história, dois estudantes universitários se encontram e se devoram emocionalmente em um vínculo doentio que se estende muito além dos limites do campus. O relacionamento, regido por silêncios calculados, manipulações sutis e mágoas acumuladas, transforma o crescimento individual em um campo minado de escolhas inconsequentes. A série, ao evitar julgamentos fáceis, mergulha no que há de mais ambíguo nas relações humanas: o poder que exercemos sobre o outro e o preço que pagamos por isso. É uma narrativa que se arrasta como uma cicatriz aberta, bela e incômoda, sem oferecer saídas redentoras ou moralismos reconfortantes. Afinal, nem toda juventude é feita de descobertas leves, algumas são puramente devastadoras.

Morrendo por Sexo (2025), Kim Rosenstock e Elizabeth Meriwether —Disney+ Divulgação / 20th Television A morte iminente tem o curioso poder de iluminar os desejos mais profundos, inclusive os que foram silenciados por convenções e amarras afetivas. Após receber um diagnóstico terminal, uma mulher decide abandonar o casamento e viver seus últimos dias com intensidade erótica e liberdade emocional. O sexo, aqui, não é apenas metáfora de vida, mas um grito de autonomia diante do fim inevitável. Enquanto enfrenta consultas médicas e despedidas dolorosas, ela transforma cada nova experiência em afirmação visceral de si mesma. Com humor ácido e uma melancolia delicada, a série recusa a santificação da doença e aposta numa jornada sensual e honesta de reconexão com o próprio corpo. É uma história que desnuda tanto os tabus quanto as fragilidades humanas, e, curiosamente, encontra beleza até na dor mais crua.

Carême (2025), Ian Kelly e dirigida por Martin Bourboulon — Apple TV+ Divulgação / Apple Studios A fome, neste caso, é muito mais do que estomacal: é política, sensual e estética. Inspirada na vida real do chef Antonin Carême, a série retrata sua ascensão meteórica da miséria à corte de Napoleão, temperando cada episódio com fartas doses de intriga, ambição e desejo. No palácio, panelas fervem junto com paixões inconfessas e acordos silenciosos. A arte da cozinha se entrelaça ao jogo de poder, onde pratos refinados servem como armas e o paladar se torna campo de batalha emocional. A narrativa, visualmente opulenta, transborda sabores e texturas, mas também escancara a crueldade do mundo elitista em que se move. Entre molhos sofisticados e olhares lascivos, Carême luta para manter sua integridade num universo onde tudo, até o prazer, tem preço. Uma história onde o apetite nunca é apenas por comida.

Desejo Obsessivo (2023), Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn —Netflix Ana Blumenkron / Netflix O desejo, quando desgovernado, não pede licença nem mede consequências. Nesta narrativa perturbadora, um respeitado cirurgião se vê tragado por uma paixão proibida com a noiva do próprio filho. O que começa como uma atração silenciosa logo se converte em um labirinto de encontros clandestinos, mentiras calculadas e uma tensão sexual que se insinua mesmo nos silêncios. A série conduz o espectador por entre camas desfeitas e salas de cirurgia, expondo o abismo entre ética e impulso. Cada gesto parece prenunciar ruína, mas também revela uma estranha pulsão de vida em meio à destruição. A estética elegante contrasta com a degradação moral crescente, criando um clima de voyeurismo refinado e desconfortante. É um estudo sutil da culpa e do prazer, e da linha tênue que, às vezes, os une de forma inseparável.