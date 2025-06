Netflix + vinho + esses 5 filmes quentes = do soft ao selvagem

Mea Culpa (2024), Tyler Perry

Divulgação / Netflix

Uma advogada experiente se vê diante de um caso que desafia não apenas sua ética profissional, mas também suas convicções mais íntimas. Encarregada de defender um artista acusado de assassinato, ela mergulha em uma investigação turva, onde o charme do acusado confunde as fronteiras entre verdade e manipulação. A tensão cresce conforme pistas se revelam, mas nenhuma resposta parece definitiva. Enquanto tenta manter o foco na lei, ela se vê arrastada para um redemoinho de sentimentos conflitantes, onde o desejo e o dever caminham lado a lado. A cada novo passo, as máscaras caem — inclusive a sua — e fica claro que, em algum grau, ninguém ali é inocente. Entre os fantasmas do passado e os jogos de poder, ela entende que a justiça nem sempre anda de mãos dadas com a verdade.