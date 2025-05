7 celebridades mirins que decidiram mudar de profissão

Ser ator mirim parece o ápice da infância para muita gente: gravar filmes, ganhar prêmios, tirar fotos com celebridades e ainda faltar aula com atestado da produção. Só que nem todo mundo que começa cedo em Hollywood (ou na TV) quer seguir pra sempre nesse rolê. Muitos desses pequenos astros viram adultos e pensam: “será que não era só uma fase?”. Spoiler: era. Enquanto alguns colegas de set viraram protagonistas da Marvel, eles preferiram viver uma vida mais low-profile — tipo abrir uma cafeteria no interior ou virar professor de matemática.

E aí começa o fenômeno que poderíamos chamar de “e o fulaninho, hein?”. Porque você, no auge da nostalgia, vai rever um filme de infância, vê aquele rostinho familiar e pensa: “O que será que aconteceu com esse ser humano?”. E descobre que ele trocou os holofotes por jalecos, planilhas ou até a carreira militar. Uns sumiram da mídia por escolha, outros porque a indústria pode ser meio cruel mesmo, e alguns simplesmente cresceram, foram pra terapia e seguiram novos caminhos. A vida adulta é um roteiro sem ensaio, afinal.

O mais curioso é ver como essas trajetórias mostram que fama não é sinônimo de realização. Tem gente que fez um papel icônico com 10 anos, cansou da correria e foi ser veterinário, feliz da vida cuidando de gatos e não de roteiros. Talvez tenha ali um ensinamento valioso sobre sucesso: ele muda de forma ao longo do tempo. E às vezes, o verdadeiro glow up não é entrar na Netflix, mas sair dela. Vamos conhecer 7 histórias de quem brilhou nas telas e, depois, encontrou um novo palco para a vida.

Mara Wilson – Matilda em “Matilda” (1996) Mara Wilson foi um dos rostos mais adoráveis dos anos 1990, estrelando filmes como “Uma Babá Quase Perfeita” e “Milagre na Rua 34”. Após o sucesso com “Matilda”, decidiu se afastar de Hollywood ainda adolescente. Ela revelou que não se sentia à vontade com a pressão da indústria e a constante exposição. Optou por focar nos estudos e, mais tarde, na carreira de escritora e dramaturga. Mara também se envolveu com ativismo em saúde mental. Atualmente, atua como autora e roteirista, longe das câmeras. Sua decisão é vista como um exemplo de reinvenção pessoal.

Frankie Muniz – Malcolm em ”Malcolm in the Middle” (2000–2006) Frankie Muniz conquistou uma geração como o superdotado e caótico Malcolm. Após o fim da série, ele atuou em alguns filmes, mas começou a perder o interesse por Hollywood. Mais tarde, revelou problemas de saúde, incluindo perdas de memória, e decidiu mudar de carreira. Muniz se dedicou ao automobilismo, tornando-se piloto profissional. Também empreendeu em negócios como uma banda e uma loja de azeites. Em 2023, voltou aos holofotes como participante de reality shows. Mas sua vida principal hoje gira em torno das pistas e não mais dos estúdios.

Ariana Richards – Lex Murphy em ”Jurassic Park” (1993) Ariana Richards ficou conhecida por interpretar Lex Murphy, a garota que hackeia o sistema do parque em “Jurassic Park”. Após alguns outros papéis, ela decidiu sair do cinema no final dos anos 1990. Ariana seguiu carreira como artista plástica e se formou em Belas Artes. Desde então, tem exposto suas pinturas em várias galerias nos Estados Unidos. Seu trabalho é voltado principalmente para retratos realistas. Ela continua ocasionalmente participando de eventos sobre o filme que a tornou famosa, mas como convidada, não atriz. Sua prioridade atual é a arte visual.



Michael Maronna – Jeff em “Esqueceram de Mim” Michael Maronna interpretou Jeff, o irmão ruivo e sarcástico de Macaulay Culkin em Esqueceram de Mim. Também ficou conhecido como o Big Pete em “As Aventuras de Pete & Pete”, da Nickelodeon. Depois de alguns anos na frente das câmeras, Maronna decidiu seguir carreira nos bastidores. Hoje, trabalha como eletricista de set em produções de cinema e TV. Participou de projetos grandes, como a série “Billions”. Eventualmente, aparece em podcasts e convenções com ex-atores mirins. Mas seu foco é técnico e não mais artístico.

Jeff Cohen – Gordo em “Os Goonies” Jeff Cohen interpretou o carismático Gordo no clássico dos anos 80 “Os Goonies”. Ao chegar à adolescência, enfrentou dificuldades para conseguir papéis e decidiu deixar a atuação. Investiu nos estudos e formou-se em Direito na UCLA. Atualmente, é advogado e cofundador de um escritório especializado em entretenimento. Curiosamente, foi ele quem representou legalmente seu ex-colega de elenco Ke Huy Quan quando este voltou a atuar. Jeff é um exemplo de transição bem-sucedida de ator mirim para profissional dos bastidores da indústria.



Charlie Korsmo – Jack em “Hook – A Volta do Capitão Gancho” (1991) Charlie Korsmo interpretou Jack, o filho do Peter Pan de Robin Williams, no filme “Hook”. Apesar do sucesso, decidiu deixar a carreira de ator ainda na adolescência. Estudou física no MIT e depois se formou em Direito pela prestigiada Yale Law School. Atuou como advogado e chegou a trabalhar para o governo dos EUA. Hoje é professor de Direito na Case Western Reserve University. Embora tenha feito uma breve aparição em um filme nos anos 2000, sua trajetória principal é acadêmica. Ele é respeitado no meio jurídico e mantém vida fora da fama.