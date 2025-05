7 melhores estreias de maio na Netflix

Se você também jurou que ia focar na academia, nos estudos ou no sono em 2025, mas acabou focando mesmo foi na Netflix, então chega mais: temos novidades quentinhas! Maio está parecendo aquele amigo que chega na festa com um cooler cheio de coisa boa: não tem como ignorar. E se você achava que já tinha maratonado tudo que valia a pena, segura essa listinha, porque a plataforma vai lançar sete filmes que podem muito bem ocupar o seu sofá, o seu tempo e, com sorte, o seu coração (ou só sua curiosidade mesmo).

Agora, já aviso logo: essa lista não vem com filtros, spoiler leve ou nota de rodapé. É só o creme de la creme do catálogo, separado com carinho, café e um pouco de procrastinação produtiva. Tem ação, drama, susto, riso e até vó italiana. Ou seja, mais variedade do que aquele grupo de amigos que nunca concorda no que assistir, mas acaba vendo tudo mesmo assim. E como bons sobreviventes da era do streaming, sabemos que nem tudo que reluz é diamante… mas esse top 7 aqui tá tinindo.

Então, ajeita a almofada, pega a pipoca (ou o miojo, sem julgamentos), e vem comigo nessa seleção do que realmente vale a pena dar o play em maio. Nada de ficar 40 minutos rolando o catálogo até cair no sono, hein? A gente já fez esse trabalho por você. Aqui vão as sete estreias que prometem agitar o mês na Netflix — sem precisar ativar legenda em islandês ou inventar desculpa pra assistir “só mais um episódio”.

Bala Perdida 3 (2025), Guillaume Pierret — estreia dia 7 de maio Divulgação / Netfflix Na última parte da trilogia, Lino sai da prisão decidido a honrar a memória de Charas e acertar as contas com o passado. Ao lado de Julia, ele parte em busca de Areski, que retornou à França e agora é alvo da caçada liderada pelo Comandante Resz. O reencontro entre os antigos rivais marca o início de uma perseguição implacável, cheia de reviravoltas. Em meio à tensão crescente, alianças improváveis são formadas diante de um inimigo em comum. Confrontos brutais e decisões arriscadas colocam todos à prova. A ação é constante, e a linha entre justiça e vingança fica cada vez mais tênue. Um desfecho intenso para uma trilogia movida a velocidade, fúria e lealdade.

Nonnas (2025), Stephen Chbosky — estreia dia 9 de maio Divulgação / Netfflix Baseado em uma história real, o filme acompanha um chef que troca os holofotes de Nova York pela tranquilidade de uma vila italiana. Lá, ele se junta a um grupo de avós cozinheiras — as “nonnas” — para salvar um restaurante à beira da falência. Entre receitas tradicionais e laços inesperados, nasce uma jornada afetiva sobre família, memória e o poder do tempero certo. O longa mistura gastronomia com emoção, sem exagerar na dose de açúcar. Uma comédia dramática com sabores autênticos e momentos de aquecer o coração. Ideal para quem gosta de histórias que alimentam por dentro.



Má Influência (2025), Chloe Wallace — estreia dia 9 de maio Divulgação / Wattpad A vida de uma jovem rica vira de cabeça para baixo quando ela começa a receber mensagens anônimas ameaçadoras. Preocupado com a segurança da filha, Reese Russel contrata um jovem órfão com um passado turbulento para protegê-la. O que começa como uma relação profissional logo se transforma em algo mais intenso e inesperado. Entre desconfianças e revelações, os dois se aproximam e enfrentam sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para viver. Enquanto isso, as mensagens misteriosas continuam, aumentando o clima de tensão. Amor, segredos e perigo se entrelaçam em uma trama que mistura romance e suspense. Uma história sobre proteção, cicatrizes antigas e o risco de confiar.

Rua do Medo: Rainha do Baile (2025), Matt Palmer — estreia dia 23 de maio Divulgação / Netfflix O colégio de Shadyside se agita com a proximidade do baile de formatura e a corrida pela cobiçada coroa de rainha. As garotas mais populares disputam cada voto, mas tudo muda quando uma aluna ousada entra na competição. Logo, candidatas começam a desaparecer de forma misteriosa, e o clima festivo dá lugar ao medo. A turma de 1988 se vê presa em uma noite que promete ser inesquecível — pelos motivos errados. Velhas lendas da cidade ressurgem, misturando sangue, segredos e vingança. Entre vestidos, luzes e terror, ninguém está a salvo. Um novo capítulo sombrio da franquia que conquistou os fãs do horror.

Deslizano Pela Vida 2 (2025), Mårten Klingberg — estreia dia 23 de maio Divulgação / Netfflix Lisa está sóbria, mora com a filha Elvira e o namorado Anders, e planeja uma viagem de 320 quilômetros de bicicleta com o irmão, Daniel. Quando a esposa de Daniel, Klara, pede o divórcio, ele decide embarcar na viagem com ela, tentando salvar o casamento. Enquanto isso, Lisa enfrenta dúvidas sobre seu futuro com Anders, sentindo-se insegura sobre o próprio valor. Em meio à instabilidade emocional, ela se reaproxima de um ex, colocando seu relacionamento atual em risco. A jornada física se transforma em uma metáfora para as encruzilhadas afetivas de todos os envolvidos. Entre pedaladas, confissões e reviravoltas, o caminho é cheio de curvas inesperadas. Um retrato sincero das imperfeições do amor e da busca por recomeços.

O Jogo da Viúva (2025), Carlos Sedes — estreia dia 30 de maio Divulgação / Netfflix Um crime brutal abala Valência em agosto de 2017: um homem é encontrado morto, esfaqueado sete vezes, em um estacionamento. A cena sugere um crime passional, e a pressão para resolver o caso é imediata. Comandada por um investigador experiente, a equipe de homicídios mergulha em uma investigação cheia de reviravoltas. A principal suspeita surge de onde ninguém esperava: Maje, a jovem viúva da vítima, conhecida por sua doçura e serenidade. Casada há menos de um ano, ela passa de enlutada a peça central do mistério. Aos poucos, os bastidores do relacionamento revelam camadas sombrias. Um thriller real sobre traição, manipulação e aparências enganosas.