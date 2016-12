100 atitudes para tornar 2017 melhor do que 2016

Viva um dia de cada vez, sob o prisma de um bom planejamento; Antes de jogar a culpa nos outros por eventuais fracassos, examine seu procedimento e veja onde errou; Acredite que as melhores lições são tiradas dos fracassos; Não acredite em crises, mas sim em processos de seleção dos mais aptos; Lembre-se, nos momentos difíceis é que surgem as melhores ideias; Perceba que uma maçã podre no cesto é capaz de contaminar as demais, mas nem o cesto inteiro de frutas saudáveis é capaz de restaurar uma maçã podre (assim são os de políticos), isso vai levar você a atitudes acautelatórias; Obedeça as leis, mas sempre que for possível, faça gestões para que as leis se aprimorem; Dê o primeiro passo para a realização de seus sonhos com a mesma disposição de quem vai dar o segundo, o terceiro e assim por diante; Se tem que fazer, comece já, mas procure os entendimentos necessários; Creia que a melhor coisa do mundo é a família, mas que a família mesma cuidará de excluí-lo se você for o tipo sem iniciativas; Descubra suas áreas de responsabilidade e de preocupação, solucione as questões da primeira e encaminhe sugestões para a segunda; Lamente as perdas inevitáveis, mas rapidamente volte a cuidar do que ainda não perdeu; Ame as pessoas, não como quem espera por recompensas, mas como quem já se sente recompensado pelo amor que deu; Abandone rancores e mágoas; Abra seu coração para o novo e o inesperado; Dê atenção e cuidado com as pessoas na medida de suas (delas) necessidades; Não importa a sua idade, nem sua condição social, faça novos amigos sem abandonar os antigos; Faça amigos, não precisam ser muitos, mas que sejam de verdade, do tipo que irá visitá-lo no hospital em eventual doença; (desses amigos da rede social, quantos de fato irão ao seu velório?) Seja solidário e carinhoso com quem busca seu apoio; Confie nos seus propósitos, mas não creia que eles são os únicos corretos; Seja mais centrado e produtivo em suas horas de trabalho; Aprenda a gostar do seu trabalho e trabalhe como quem se diverte; Tire tempo para você mesmo; Tire tempos para os amigos; Seja sincero com as pessoas, mas maleáveis com suas convicções; Saiba que sinceridade além da conta e fora do lugar pode botar a vida a perder (é o famoso sincericídio); Respeite a Natureza. Lembre-se, ela não é parte de você, você que é parte dela; Faça a sua parte pela Natureza, que é o suporte da vida. Sem ela nossa espécie não tem futuro; Desenvolva o senso de suficiência; sem ele você pode até obter grandes conquistas, mas tudo será nada; Distinga o essencial do supérfluo; Saiba que a diferença entre o supérfluo e o essencial pode fazer de você uma pessoal rica e serena; Guarde parte de seus ganhos para quando os ganhos sofrerem eventual cessação; Controle suas finanças, isso será fonte de muitas alegrias; Lembre-se: é no período das vacas gordas que se prepara a travessia para o período de vacas magras; Curta a manhã como uma dádiva oportuna; Curta cada noite como uma pausa para o prazer e restauração; Aprenda um instrumento e toque para seus amigos; Saiba alguns poemas de cor para amolecer os corações mais empedernidos; Vá a um pesque-pague com as crianças da família; Viaje para um lugar exótico; Experimentes novas culinárias com desprendimento; Seja otimista sem deixar de ter um pé atrás; Elogie mais; Faça por merecer os elogios que receber; Aprenda a dizer “muito obrigado!”; Seja amoroso sem ser dominador; Perceba que a vida é irremediavelmente curta; Considere que a leveza de hábitos e procedimentos torna a vida mais light; Entenda que a vida é feita de ciclos; Perceba que cada ciclo tem suas necessidades específicas; Não queira realizar num ciclo o que era necessidade de outro, sob pena de se tornar um saudosista amargo; Cuide bem, que nada é para sempre; Conforme-se, o que é para sempre são as mudanças, até que você mude de consistência e se expanda na natureza… e nos mistérios; Seja caridoso sem exaurir-se; Não se gabe das caridades que fizer; Não prometa o que não puder cumprir; Seja correto em suas relações; Cuide com o máximo zelo das crianças e dos idosos; Coloque-se no lugar do outro para uma correta avaliação; Não se deixe iludir com o sucesso nem se abater com o fracasso; Seja mais estratégico e menos bruto; Tenha mais pensamento crítico e menos pensamento mágico; Não sofra por antecipação; Previna-se sem neuras contra eventuais problemas; Não se deprima ante os percalços da vida; Faça ginástica regularmente; Abandone hábitos destrutivos; Bosque alimentação saudável, sem radicalismo religioso; Aprenda a tomar vinhos sem ficar idiota; Cozinhe para os amigos ao calor de um bom papo; Descubra o valor das coisas que nenhum dinheiro compra; Fique devendo obrigações e favores sem querer quitá-los; Leia livros com o simples propósito de obter prazeres estéticos; Leia manuais para adquirir novas habilidades; Passe por novos caminhos entre sua casa e o trabalho; Descubra novas belezas pelo caminho; Compare sua vida com a de outros seres vivos, com os cupins, por exemplo; Viaje a um lugar desagradável só pra sentir o quanto é bom estar em casa; Lembre-se que o sexo oposto não faz oposição a você, faz simplesmente complementação; Ative suas chamas transcendentes, mas sem queimar os fios da razão; Em qualquer coisa você pode confiar, mas com o alarme da desconfiança ligado; Faça algo importante confiando na intuição; Faça de seu trabalho a produção de um legado; Faça check-up regularmente; Cuide bem de seu coração, tanto o físico quanto o sentimental (“Take good care of your heart”); Comece a estudar um novo idioma; Leia um livro sobre assunto que você não entende nada (Física quântica, por exemplo); Leia livros de autores de sua terra, você vai se ver por outro ângulo; Explore o seu lado criativo; Ouça músicas de outras culturas; Perceba que o tempo dá pra você fazer tudo o que precisa, é só dar preferência para as coisas essenciais (“First things first”); Lembre-se não há conquistas sem sacrifícios; Aprenda a trocar uma coisa pequena hoje para outra maior no amanhã; Guarde sempre capacidade para se emocionar; Tenha sempre capacidade de indignar-se; Não forme fileira gritando palavras de ordem a favor de interesses que não são os seus; Anote ou grave seus insights para serem oportunamente aproveitados; Não demore a implementar suas boas ideias, antes que elas visitem a cabeça de outro mais ágil; Não se esqueça nunca de que o sucesso costuma levar à arrogância e a arrogância ao fracasso; O ano de 2017 parece difícil de ser pior do que o de 2016. Mas não se esqueça, quando parece que chegamos ao fundo do poço, pode ser apenas o pessoal aprofundando o poço ainda mais. Portanto, fique esperto. Mas mantenha a esperança. Como diz o ditado: não há bem que sempre dure nem mal que nunca acabe!