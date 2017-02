As 15 melhores músicas brasileiras de todos os tempos

Pedimos aos leitores e colaboradores que apontassem quais são as melhores músicas brasileiras de todos os tempos. Mais de 350 músicas foram citadas por 7 mil participantes. Destas, 33 obtiveram mais de 35 votos. São elas: “Águas de Março”, “Como Nossos Pais”, “Alegria, Alegria”, “Felicidade”, “Sampa”, “Aquarela do Brasil”, “Asa Branca”, “Carinhoso”, “Chega de Saudade”, “Desafinado”, “Como Uma Onda”, “Construção”, “Apesar de Você”, “Detalhes”, “Eu Sei Que Vou Te Amar”, “Garota de Ipanema”, “Ideologia”, “Insensatez”, “Inútil”, “Me Chama”, “O Mundo é um Moinho”, “Ouro de Tolo”, “Metamorfose Ambulante”, “Panis et Circenses”, “Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores”, “Primavera”, “Rosa de Hiroshima”, “Sá Marina”, “Travessia”, “Trem das Onze” e “Vapor Barato”.

A partir da primeira seleção, foi elaborada uma nova lista com as 15 canções que obtiveram mais citações. Com o objetivo de dar maior amplitude à pesquisa foi adotada como critério a inclusão de apenas uma música por intérprete, já que alguns nomes, baseados na enquete, emplacariam mais de uma canção entre as 15 selecionadas. Discutível como qualquer lista de melhores, esta também não pretende ser abrangente ou definitiva e reflete apenas a opinião dos participantes.

1 — Eu Sei Que Vou te Amar Intérpretes: Maria Creuza e Vinicius de Moraes

Composição: Tom Jobim e Vinicius de Moraes

2 — Águas de Março Intérpretes: Elis Regina e Tom Jobim

3 — Chega de Saudade Intérprete: João Gilberto

4 — Metamorfose Ambulante Intérprete: Raul Seixas

5 — Felicidade Intérprete: Caetano Veloso

6 — Rosa de Hiroshima Intérpretes: Secos & Molhados

7 — Garota de Ipanema Intérprete: Pery Ribeiro

8 — Panis et Circenses Intérpretes: Os Mutantes

9 — Construção Intérprete: Chico Buarque

10 — O Mundo é um Moinho Intérprete: Cartola

11 — Primavera Intérprete: Tim Maia

12 — Vapor Barato Intérprete: Gal Costa

13 — Carinhoso Intérpretes: Marisa Monte e Paulinho da Viola

14 — Asa Branca Intérprete: Luiz Gonzaga

