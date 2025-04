Filme na Netflix mistura Agatha Christie, Hitchcock e máfia — e já foi chamado de O Pequeno Poderoso Chefão

O filme de Graham Moore não se contenta em narrar; ele investiga, disseca e reconstrói. Aqui, a alfaiataria não funciona apenas como pano de fundo, mas como sistema filosófico de existência. Cada dobra e cada costura no ateliê de Leonard Burling carrega um código silencioso, projetado não apenas para vestir, mas para camuflar intenções, transgredir aparências e manejar tensões. Moore orquestra essa engrenagem simbólica com precisão quase cirúrgica, criando um universo onde o tecido não encobre o corpo, mas revela sua cartografia secreta. O espaço limitado da loja, com suas linhas austeras e sua luz disciplinada, assume o papel de palco ritualístico — não de uma transformação, mas de uma revelação gradual de identidades que se armam e desarmam como peças de um jogo inescapável.

Leonard Burling, talhado com a contenção expressiva de Mark Rylance, não se apresenta como um protagonista convencional. Há nele uma recusa deliberada à transparência, um domínio absoluto da arte de não ser lido. Sobrevive em meio a mafiosos e traidores não por força ou eloquência, mas por meio da dissimulação cultivada e da linguagem elíptica do gesto. O que Moore constrói não é um herói silencioso, mas uma entidade que transforma o silêncio em estratégia discursiva. Seu exílio nos EUA, após a corrosão cultural da Inglaterra pós-guerra, não representa fuga, e sim recalibração: um processo de readequação da identidade a um mundo que já não oferece lugar ao detalhe, à elegância ou à construção meticulosa — virtudes agora vistas como excentricidades fora de época.

A loja, nesse contexto, não é apenas cenário: é laboratório ético e campo de batalha simbólico. O espectador observa as interações com Roy Boyle e seus aliados como quem assiste a uma partida de xadrez jogada no escuro. A brutalidade do submundo, embora contenha seus acessos explícitos, se manifesta com mais frequência em gestos imperceptíveis, pausas milimetricamente calculadas e frases interrompidas que carregam mais ameaça do que qualquer arma visível. Moore não trata a tensão como instrumento narrativo, mas como organismo vivo, que pulsa por trás das cortinas, dos tecidos e dos olhares enviesados. Nesse jogo, a linguagem não é confiável, e os signos de poder trocam de mãos a cada sequência, sem alarde.

Mable, vivida por Zoey Deutch, penetra esse espaço inicialmente como uma extensão funcional do ambiente — mais uma engrenagem do ateliê. No entanto, sua presença logo começa a tensionar o delicado equilíbrio entre fachada e conteúdo. Sua trajetória revela uma inteligência estratégica que, ao se entrelaçar à contenção de Leonard, cria uma rede de alianças instáveis e fascinantes. Ela não é coadjuvante nem antagonista: é contraponto. Ao seu redor gravitam figuras como Richie Boyle e Francis, que, embora inseridos em arquétipos reconhecíveis do universo mafioso, são reconfigurados por Moore com um verniz de autenticidade psicológica que desestabiliza o previsível.

Visualmente, o filme constrói uma linguagem própria. Cada quadro é um artefato simbólico, capaz de transformar um terno em gesto político ou uma tesoura em instrumento de subversão. A câmera de Moore opera como um bisturi, esculpindo atmosferas e refletindo os embates interiores de seus personagens. A Chicago dos anos 1950, longe de servir como ilustração de época, funciona como espelho invertido de uma Europa em ruínas, onde os valores antigos são reprogramados e os códigos de conduta exigem novos deciframentos. Moore não romantiza o passado; interroga-o. E a guerra, embora ausente como evento direto, infiltra-se em cada fala de Leonard como trauma, como memória do que se perdeu e do que não pode mais ser dito.

O filme propõe, ainda, uma crítica sofisticada à noção de autenticidade. O que significa, afinal, ser verdadeiro em um mundo onde cada identidade é moldada, ajustada, passada a ferro e exposta em vitrines cuidadosamente calculadas? Leonard compreende essa lógica como poucos. Seus ternos não são roupas, mas performances. Ao costurá-los, ele não apenas confecciona aparências — ele reconfigura os corpos, reescreve suas presenças. A alfaiataria torna-se, assim, linguagem de poder: quem veste decide o que é visto e, por consequência, o que é temido, respeitado ou ignorado.

A performance de Rylance é um estudo sobre o não dito. A contenção aqui não é omissão, mas provocação: convida o público a observar melhor, escutar o que não é dito, suspeitar do gesto mais banal. Há um domínio absoluto da pausa, do olhar rebaixado, da inflexão quase imperceptível. Zoey Deutch oferece a contrapartida perfeita ao construir uma personagem que, sem abandonar sua ambiguidade, exerce controle narrativo à medida que avança. Essa dinâmica, que rejeita qualquer didatismo, permite que o espectador descubra os personagens por camadas, como quem desmonta uma peça de roupa para entender sua estrutura interna.

Quando finalmente o enredo conduz ao seu clímax, não há catarse no sentido tradicional. O que ocorre é uma inflexão silenciosa, um gesto que reconfigura toda a experiência anterior sem jamais anunciá-la como tal. O filme não fecha portas — escancara um espelho. A pergunta não é mais quem Leonard Burling é, mas o que ele revela sobre os mecanismos que usamos para sobreviver às exigências da aparência. A alfaiataria, afinal, nunca foi sobre moda: sempre foi sobre camuflagem, disfarce e poder. E o filme de Graham Moore, ao compreender isso tão profundamente, atinge um raro patamar de sofisticação — não pelo que mostra, mas pelo que exige que vejamos mesmo naquilo que insiste em permanecer invisível.