Nenhum filme vai te tocar tanto quanto essa obra-prima vencedora de 2 Oscars e indicada a mais de 260 prêmios — na Netflix

Há filmes que tentam curar o espectador junto com seus personagens — e há aqueles que apenas o convidam a encarar o abismo. “Manchester à Beira-Mar”, dirigido por Kenneth Lonergan, escolhe a segunda via. É um filme que não pede empatia nem oferece consolo; apenas abre, com mãos frias, uma ferida que já estava lá. E a observa. Em silêncio. Sem pressa. Sem promessas.

Lee Chandler, interpretado por Casey Affleck em um estado quase catatônico de contenção emocional, não é um herói em crise — é alguém que já passou da crise e só restou o cansaço. Sua rotina, marcada por serviços manuais e silêncios densos, parece menos um modo de vida e mais uma forma de punição autoimposta. Ele não fala com o mundo; apenas responde a ele, como quem atravessa os dias por inércia, sem qualquer horizonte. Não há traço de superação em sua jornada. Há apenas permanência. E isso é mais brutal do que qualquer tragédia explícita.

A estrutura narrativa, fragmentada mas precisa, acompanha esse desalinho emocional. Ao alternar presente e passado sem transições evidentes, Lonergan recusa a linearidade reconfortante do antes-e-depois. Aqui, o tempo não é um fio que liga eventos, mas um campo de estilhaços — cada memória funciona como uma armadilha emocional disfarçada de lembrança. Quando Lee é informado da morte de seu irmão e retorna à cidade natal para cuidar do sobrinho, o retorno não acende nada além daquilo que já havia sido soterrado: uma culpa inominável, um trauma nunca verbalizado, uma história que todos evitam tocar, mas que permeia cada gesto.

Há ecos de outros retratos familiares despedaçados, como em “Gente Como a Gente”, mas “Manchester à Beira-Mar” recusa o sentimentalismo como estratégia. Se há alguma humanidade ali, ela não se revela em grandes declarações ou reconciliações dramáticas, mas em momentos truncados, nos quais o afeto parece sempre a um milímetro de se desfazer. A relação entre Lee e Patrick, seu sobrinho, é o terreno mais fértil dessa tensão: um adolescente tentando manter algum senso de normalidade diante de um adulto que já desistiu dela. E é nessa discrepância de expectativas que o filme revela sua espinha dorsal.

Lonergan não escreve diálogos — ele encena mal-entendidos. Os personagens não dizem o que sentem porque não sabem, ou porque o sentimento é irreproduzível em palavras. Em vez disso, tropeçam em frases inacabadas, desviam o olhar, encerram conversas com um “ok” seco. A comunicação, quando ocorre, é quase sempre lateral. Em uma das sequências mais incômodas, Lee reencontra a ex-mulher — e o que poderia ser uma cena de reconciliação, em qualquer outro roteiro, aqui se torna um estudo do constrangimento entre duas pessoas que já se destruíram mais do que podiam suportar. Michelle Williams, em poucos minutos de cena, desmonta qualquer ideia de perdão fácil. O que existe ali não é ressentimento, mas um luto compartilhado que não encontra canal.

O silêncio, nesse universo, tem mais densidade do que qualquer grito. E Affleck compreende isso de maneira assustadora. Seu desempenho evita todos os atalhos da emoção visível — ele se recusa ao pranto, ao colapso público, ao gesto salvador. Seu sofrimento não está no que faz, mas no que evita fazer. Em sua recusa sistemática a qualquer forma de cura, Lee se torna uma figura inquietante: não é alguém que perdeu tudo, mas alguém que perdeu a si mesmo. E que decidiu continuar — não por esperança, mas por falta de opção.

Mas se tudo isso soa como uma imersão sombria e monocromática, o filme surpreende ao inserir, com precisão quase matemática, momentos de humor seco, quase acidental. Não se trata de alívio cômico, mas de uma constatação involuntária de que o cotidiano resiste — mesmo quando tudo o mais desmorona. Patrick discute sobre geladeiras, pizzas, sua banda, garotas. Sua adolescência não para porque o mundo ao redor está em ruínas. E é nessa convivência entre a catástrofe e a trivialidade que o filme encontra sua textura mais honesta. O luto não suspende a vida. Ele apenas a deforma.

A trilha sonora, com peças clássicas cuidadosamente selecionadas, não serve de moldura emocional — pelo contrário: atua como contraponto, como uma beleza estranha que não pertence àquele mundo, mas o invade, deslocando ainda mais os personagens. Há algo quase cruel na forma como essas composições sublimes surgem entre cenas de banhos frios, ruas cobertas de neve suja e olhares perdidos. É como se o filme recusasse qualquer conforto estético. Tudo que se oferece ao espectador é uma tensão constante entre o sublime e o brutal.

Se houvesse um arco dramático convencional, este seria o momento da redenção. Mas “Manchester à Beira-Mar” rejeita essa lógica como quem fecha uma porta. Lee não muda. Não resolve. Não melhora. Ele apenas reconhece — com a mesma frieza com que apaga uma luz — que há dores que não cabem em narrativas de superação. Seu destino não é o recomeço. É a manutenção da própria ruína. E é nessa escolha radical, quase subversiva, que o filme se ergue com mais força.

O que sobra é a recusa. A recusa ao consolo, à simplicidade, à lição. Um cinema que não quer guiar o espectador, mas apenas colocá-lo frente a frente com aquilo que ele preferiria não ver: a persistência do sofrimento, a falência dos vínculos, a impossibilidade de restaurar o que foi perdido. “Manchester à Beira-Mar” não busca catarse. Ele oferece algo mais raro — e talvez mais verdadeiro: a consciência de que sobreviver, em certas circunstâncias, já é um ato de coragem silenciosa.