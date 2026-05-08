Jared Leto entra para a yakuza em um filme da Netflix que parece feito para o fim de semana

“Dívida Perigosa”, dirigido por Martin Zandvliet, acompanha Nick Lowell, personagem de Jared Leto, um soldado americano preso no Japão no período posterior à Segunda Guerra Mundial. A produção reúne Tadanobu Asano, Kippei Shiina e Shioli Kutsuna em uma história que começa com a saída do protagonista da prisão por meio de uma ligação com a yakuza. A partir desse ponto, Nick passa a circular pelo ambiente da organização criminosa japonesa, em um contexto marcado por hierarquia, códigos internos e violência.

O ponto de partida do filme é direto. Nick está preso em território japonês e consegue a liberdade por intermédio de uma conexão ligada ao crime organizado. Essa mudança o leva para dentro de um submundo em que sua presença como estrangeiro passa a integrar o conflito. A história não se organiza em torno de uma investigação externa ou de uma busca policial, mas da passagem de um ex-soldado americano para um espaço controlado por uma organização criminosa japonesa no pós-guerra.

Soldado americano entra no mundo da yakuza

A ação se desenvolve no Japão dos anos 1950, com Osaka entre os ambientes associados à trama. O filme acompanha a presença de Nick em um território que não é o seu e sua tentativa de ocupar uma posição dentro de uma estrutura formada por membros da yakuza. O conflito inicial nasce dessa entrada. Depois de sair da prisão, ele passa a lidar com rituais, dificuldades e regras de pertencimento ligadas ao grupo.

Nick conduz a ação a partir da condição de prisioneiro até o contato direto com a organização criminosa. A premissa situa o protagonista entre a dívida criada por sua liberdade e a tentativa de conquistar respeito e confiança entre os integrantes desse meio. O impasse aparece no próprio deslocamento do personagem, que passa de soldado americano preso a estrangeiro envolvido com um grupo japonês de crime organizado.

Kiyoshi, vivido por Tadanobu Asano, aparece como uma figura central no entorno da yakuza e no contato de Nick com esse universo. Orochi, interpretado por Kippei Shiina, também integra o grupo de personagens associados aos acontecimentos. Shioli Kutsuna aparece como Miyu, enquanto Emile Hirsch e Rory Cochrane surgem entre os nomes ligados ao contexto em que o protagonista passa a circular. Esses personagens fazem parte do mesmo ambiente de conflitos aberto pela entrada de Nick na organização.

Japão dos anos 1950 marca o impasse

Os lugares e situações recorrentes giram em torno do Japão do pós-guerra, da prisão inicial e dos espaços ligados à yakuza. A associação com Osaka e com os anos 1950 situa a passagem do ex-soldado por códigos e práticas de uma organização criminal. O ambiente da yakuza é o principal campo de ação da história, com rituais, disputas de posição e consequências concretas para quem entra nesse universo.

O longa também se apoia na diferença entre a origem do protagonista e o grupo ao qual ele passa a se vincular. Nick não aparece apenas como alguém deslocado geograficamente. A situação o coloca diante de uma estrutura já existente, com membros, regras e formas próprias de reconhecimento. O conflito não depende de uma explicação psicológica do personagem, mas de sua presença dentro de um sistema que exige pertencimento e impõe riscos práticos.

À medida que a história avança, o enredo permanece ligado à posição de Nick no interior da yakuza. O que move a trama é a passagem dele por esse ambiente, a tentativa de se manter entre seus integrantes e o risco de fracassar dentro de uma organização marcada por violência e hierarquia. A apresentação da história permanece nesse impasse, com o protagonista já fora da prisão, inserido no submundo japonês e diante das exigências de um grupo que ainda precisa reconhecer seu lugar.