Aplaudido de pé por 8 minutos em Cannes, filme de Taylor Sheridan que vai dilacerar sua alma está prestes a se despedir da Netflix

Entre as muitas histórias de crimes que buscam equilibrar tensão e profundidade emocional, poucos filmes conseguem alcançar o nível de “Terra Selvagem”. Escrito e dirigido por Taylor Sheridan, o longa impressiona não apenas pelo enredo envolvente, mas pela maneira como constrói um estudo poderoso sobre perda e resiliência, ancorado na gélida paisagem de Wyoming. O filme vai além do formato convencional do thriller ao investir em um olhar sensível sobre as feridas abertas de uma comunidade indígena, para quem a tragédia se tornou parte de um ciclo incessante de dor.

A trama acompanha a jovem agente do FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen), deslocada em um ambiente que lhe é estranho, e o caçador Cory Lambert (Jeremy Renner), homem marcado por um trauma pessoal que ecoa diretamente no crime que investigam. A descoberta do corpo de uma jovem nativa em uma reserva desencadeia não apenas uma investigação, mas um mergulho nas cicatrizes de uma comunidade negligenciada. Ao invés de recorrer a caricaturas ou soluções fáceis, Sheridan desenha personagens complexos, permitindo que cada um deles expresse suas dores e motivações com autenticidade. Renner, em especial, entrega uma atuação de nuances precisas, escondendo a vulnerabilidade de seu personagem sob uma máscara de pragmatismo. Ao seu lado, Olsen constrói uma heroína que, embora inicialmente deslocada, revela um compromisso genuíno com a busca por justiça.

A direção de Sheridan destaca sua capacidade de transformar cenários em elementos narrativos ativos. Assim como em seus roteiros anteriores, que exploravam o deserto escaldante do Texas em “A Qualquer Custo” e a hostilidade da fronteira em “Sicário: Terra de Ninguém”, aqui o diretor transforma a paisagem nevada em um personagem que amplifica o desamparo dos protagonistas. A vastidão branca e impenetrável não apenas intensifica o suspense, mas também simboliza o isolamento e a impotência daqueles que vivem na reserva.

Outro aspecto notável é a abordagem do filme à violência. Longe de ser gratuita, cada cena de brutalidade serve a um propósito narrativo, ilustrando a precariedade da justiça e o impacto visceral do sofrimento humano. Mesmo os antagonistas são retratados com complexidade, afastando-se dos estereótipos fáceis para construir um cenário em que as linhas entre o certo e o errado se tornam difusas.

A fotografia, com seu tom sóbrio e contemplativo, complementa a atmosfera do longa, enquanto o roteiro evita exposições desnecessárias, confiando na inteligência do espectador para conectar os pontos da trama. O resultado é uma experiência cinematográfica que não apenas prende a atenção, mas também provoca reflexão. “Terra Selvagem” é mais do que um simples thriller de mistério; é um relato pungente sobre luto, identidade e a busca por justiça em um mundo que frequentemente ignora aqueles que mais precisam ser ouvidos.