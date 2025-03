Todos deveriam ver. O ganhador do Oscar acaba de chegar à Netflix — e não é pelos prêmios, mas pelo que permanece depois

A redenção, ao contrário do que apregoam discursos religiosos domesticados, não é um ponto de chegada, mas um processo tortuoso e invariavelmente solitário. Para alguns, ela se impõe como necessidade após uma longa trajetória de danos acumulados — marcas deixadas em outros corpos, outras vidas — que, tarde demais, se tornam insuportáveis de carregar. É possível, sim, que alguém tomado por uma compulsão destrutiva decida, sem aviso ou plateia, disciplinar-se a ponto de não mais repetir suas velhas investidas. Mas o verdadeiro motor dessa mudança não é o arrependimento melodramático, e sim a exaustão de continuar sendo o mesmo. Toda mutação genuína é antecedida por um esgotamento moral. Quando um ser humano, tido por insignificante ou inconveniente, resolve transformar-se com rigor e obsessão, a sociedade, que antes zombava da sua ruína, não sabe muito bem o que fazer com sua reinvenção.

Essa reconfiguração íntima está no cerne da narrativa de um filme que, embora tratado por muitos como uma peça sentimentalista, propõe uma leitura incômoda sobre resistência psicológica em situações extremas. A guerra não é, ali, um pano de fundo, mas um organismo vivo e ameaçador que precisa ser desativado aos olhos de uma criança — não por ingenuidade, mas por estratégia. Um pai se vê compelido a inventar um universo paralelo dentro do próprio colapso do mundo. E é essa invenção — profundamente teatral, ambígua e desesperada — que sustenta o vínculo entre ele e o filho. O roteiro, moldado com traços autobiográficos, não se limita a adaptar traumas familiares, mas os transmuta numa narrativa que desafia o senso comum sobre o que é heroísmo. A dor do passado é reciclada como jogo, não como lição. E esse jogo, por sua vez, esconde uma tragédia que apenas o espectador pode compreender integralmente.

Há algo de profético na maneira como certos gestos anônimos subvertem o curso do que parecia já selado. Não é incomum que ações mínimas, quase ridículas à primeira vista, ganhem gravidade à medida que resistem ao tempo e à adversidade. Como se o silêncio de uma criança preservada da barbárie valesse mais, para o futuro da espécie, do que qualquer grande discurso moralizante. A infância é, talvez, o único território onde ainda se pode testar a possibilidade de uma ética não contaminada. E é precisamente por isso que sua destruição contínua, sob formas cada vez mais sofisticadas, deveria causar mais escândalo do que provoca. O filme compreende isso com clareza rara: a proteção da fantasia infantil em meio ao colapso civilizacional não é farsa, é um tipo singular de revolta.

A condução cômica da primeira metade da narrativa — por vezes levemente burlesca — é mal interpretada por olhos ansiosos por gravidade imediata. Mas ela não serve como alívio, e sim como estrutura. Há uma lógica precisa por trás do riso proposto ali: cada piada é um ensaio para o absurdo que se seguirá, como se fosse preciso treinar o espectador para que aceite, com alguma naturalidade, o inaceitável. A crítica ranzinza, acostumada a associar temas históricos a solenidades previsíveis, reage mal à mistura. Mas o que se espera de uma sociedade que prefere a retórica do sofrimento à criatividade da resistência? A resposta de Benigni a essa mentalidade é desconcertante: ele transforma o horror num palco e, ao fazer isso, tira o poder do inimigo — sem negar sua existência.

Mesmo quando o cenário se desloca para o campo de concentração, o humor, embora rarefeito, não desaparece. É nessa persistência que “A Vida É Bela” encontra sua força maior. A cumplicidade entre pai e filho, encarnada de maneira comovente por uma dupla que opera quase sem esforço, é o elo que mantém a dignidade possível. Há algo de profundamente político nesse gesto de continuar inventando, mesmo cercado de morte e cinismo. Diante disso, as reações patrióticas de brasileiros ressentidos pela derrota de um clássico nacional frente à narrativa italiana soam pequenas, como sempre soam os protestos que nascem do orgulho ferido e não da análise honesta.

Se há um incômodo que persiste após os créditos finais, é porque o filme se recusa a oferecer um consolo tradicional. Ele não propõe superação, tampouco apazigua. Seu legado está na perturbação que provoca — na dúvida que semeia sobre o que é, de fato, preservar alguém: dizer-lhe a verdade a qualquer custo ou construir uma mentira cuidadosa para que sua alma não colapse antes do corpo. Poucos têm coragem de formular essa pergunta, e menos ainda de sustentar suas implicações. Talvez por isso, mesmo entre tantos títulos que se esforçam para parecer importantes, este se inscreva como algo que incomoda, persiste e, paradoxalmente, cura.