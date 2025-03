O remédio para dias ruins? Essa comédia romântica da Netflix — e não tem efeitos colaterais

Nancy Meyers constrói, em sua comédia romântica, uma narrativa que se distancia dos clichês fáceis e aposta na profundidade emocional de personagens que transitam entre a frustração e a esperança. O enredo acompanha duas mulheres que, cansadas de suas respectivas desilusões amorosas, decidem trocar de lares por um curto período, o que as leva a experiências transformadoras. Amanda (Cameron Diaz), uma executiva de Los Angeles acostumada ao pragmatismo, e Iris (Kate Winslet), uma jornalista britânica presa a um amor não correspondido, encontram na mudança mais do que uma fuga: um convite inesperado à reinvenção.

O desenvolvimento alternado entre suas trajetórias cria um fluxo dinâmico que evita repetições e reforça a autenticidade das relações. Amanda, que sempre cultivou um distanciamento emocional como defesa, se vê desarmada diante de Graham (Jude Law), um homem cuja leveza disfarça camadas que desafiam seus preceitos. Enquanto isso, Iris aprende a redescobrir seu próprio valor ao lado de Miles (Jack Black), que se revela não apenas uma possível paixão, mas um espelho de sua própria busca por felicidade genuína. No entanto, o aspecto mais tocante da trama reside na amizade entre Iris e um roteirista idoso (Eli Wallach), cuja presença oferece um olhar nostálgico sobre Hollywood e um sutil manifesto sobre resiliência e legado.

O elenco sustenta o equilíbrio entre humor e emoção com performances que transcendem a previsibilidade do gênero. Cameron Diaz evolui de uma energia histriônica para um tom mais genuíno, enquanto Jude Law imprime ao seu personagem um magnetismo inesperado. Kate Winslet dosa vulnerabilidade e carisma, tornando Iris uma protagonista cativante, e Jack Black, em um raro papel contido, subverte sua própria persona para entregar um desempenho de delicadeza surpreendente. Já Eli Wallach adiciona uma dimensão atemporal à história, com diálogos que ecoam um romantismo clássico sem soar anacrônicos.

Visualmente, a direção de Meyers trabalha a oposição entre a vibrante Los Angeles e a pitoresca paisagem britânica para enfatizar os contrastes internos das personagens. A fotografia traduz essas diferenças de forma sensível, destacando o processo de transformação que ambas vivenciam. A trilha sonora, assinada por Hans Zimmer, adiciona um toque melódico preciso, reforçando a carga emocional sem cair em sentimentalismos fáceis.

Sem recorrer a reviravoltas artificiais, o filme se sustenta na força de seus personagens e na sinceridade de sua abordagem. Em um cenário onde muitas narrativas românticas apostam no exagero ou na ironia para se reinventar, a história se destaca pela honestidade com que trata o afeto e a redescoberta pessoal. O que poderia ser apenas mais uma comédia romântica acaba por se tornar uma experiência envolvente, capaz de despertar sorrisos e reflexões sem perder a leveza que torna esse gênero tão atemporal.