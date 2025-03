Bonito e devastador, filme que venceu o Grande Prêmio do Festival de Sundance em 2023 acaba de chegar à Netflix

Há decisões que se arrastam como sombras persistentes, condenando quem as toma a um dilema sem resolução. Quando um ato molda o destino de outra pessoa de maneira irreversível, será que ainda existe espaço para reparação, ou a própria tentativa se torna um ciclo interminável de culpa e redenção? “Mil e Um” se aprofunda nessas questões, expondo as fissuras que se alastram pela experiência humana, aquelas que, mesmo imperceptíveis à primeira vista, corroem o senso de identidade e pertencimento de quem ousa desafiar as regras do jogo social.

Inez de la Paz, uma jovem cabeleireira de 22 anos, nunca teve o luxo de se preocupar com trivialidades da maternidade convencional. Longe de se deter em fraldas ou reuniões escolares, sua batalha é outra: a de reivindicar um vínculo que, pelas normas impostas pelo Estado, já não deveria mais lhe pertencer. Movida por uma determinação visceral, ela se compromete a resgatar Terry, seu filho afastado pelas engrenagens do sistema de acolhimento. Durante 116 minutos, A.V. Rockwell esculpe um retrato implacável da maternidade em sua forma mais bruta e intransigente, mesclando nuances de amor inabalável e sobrevivência em um mundo que não costuma oferecer segundas chances. A atuação de Teyana Taylor transborda dessa mesma pulsação feroz, tornando Inez uma força que desafia definições simplistas.

O enredo se desenrola nas entranhas de Nova York, onde Inez retorna após cumprir pena na penitenciária de Rikers Island. Seu único objetivo é recuperar o tempo perdido, começando pelo resgate de Terry, então sob tutela estatal. Quando uma brecha inesperada surge, a jovem decide agir, arrebatando o filho sem olhar para trás. O pequeno, vivido inicialmente por Aaron Kingsley Adetola, é lançado em um novo cotidiano, onde amor e transgressão se confundem. A jornada de mãe e filho não se limita à fuga ou à tentativa de reconstrução, pois Rockwell insere um elemento de tensão subjacente: um segredo que reverbera em cada gesto e ameaça, a qualquer momento, comprometer o frágil equilíbrio entre os dois.

Além do caráter íntimo e psicológico da narrativa, “Mil e Um” também desenha um retrato vívido do Harlem nos anos 1990, uma cidade que pulsa entre a indiferença e a efervescência cultural. A trilha sonora de Gary Gunn e o uso de imagens reais da época reforçam a sensação de um tempo em mutação constante, onde a promessa de ascensão social convive com as amarras da desigualdade. Dentro desse cenário, Inez cruza o caminho de Lucky, interpretado por William Catlett, um homem que se tornará seu companheiro e, de certo modo, cúmplice em sua busca por estabilidade. Mas, ainda que o roteiro conceda espaço para essa relação, o coração da história pertence a Inez e Terry, a uma mãe determinada a afirmar sua existência contra tudo e todos.

Rockwell conduz sua narrativa com precisão, transformando o drama social em um thriller silencioso, onde cada decisão carrega um peso inescapável. A cidade, tão implacável quanto fascinante, não concede refúgio, e a cada esquina, os personagens são lembrados de que pertencem a um espaço onde redenção e condenação são lados da mesma moeda. Mas Inez não busca permissão para recomeçar. Ela se apropria do que acredita ser seu por direito e se lança em uma batalha que não se permite perder. No fim das contas, não há garantias de que sua luta seja recompensada — mas, para ela, desistir nunca foi uma opção.