Superprodução sobre Segunda Guerra, com Tom Hanks, indicada ao Oscar, na Apple TV+

A guerra no Atlântico, um dos teatros de batalha mais implacáveis da Segunda Guerra Mundial, é o pano de fundo de “Greyhound: Na Mira do Inimigo”, filme que carrega em sua essência não apenas a tensa dinâmica dos combates navais, mas também a psique de um comandante confrontado pela imensidão do oceano e pelo peso da responsabilidade. Roteirizado e estrelado por Tom Hanks, a produção, ainda que contida em sua duração enxuta, se desdobra como um testemunho cinematográfico da pressão e da urgência vividas por aqueles que ousaram desafiar as profundezas hostis do Atlântico Norte.

Diferente de outras produções de conflitos navais que se concentram na grandiosidade dos eventos históricos ou no heroísmo exacerbado, “Greyhound” opta por uma abordagem mais táctica e visceral. A narrativa se ancora na perspectiva de Ernest Krause, capitão de um destróier encarregado de escoltar um comboio de navios aliados vulneráveis a ataques de submarinos alemães. Sem tempo para elaborações dramáticas convencionais, o filme constrói seu impacto por meio de uma direção precisa, que traduz a pressão contínua sentida pela tripulação em um espaço limitado e permeado pela iminência do perigo. O oceano, infinito e opressor, se torna um campo de batalha onde cada decisão pode selar o destino de centenas.

O filme se distancia das convenções melodramáticas ao enfatizar a duração implacável da missão: não há alívios narrativos, apenas uma tensão incessante. O enredo se desenrola quase em tempo real, intensificando a imersão do espectador na rotina claustrofóbica e desgastante de homens obrigados a operar sob pressão extrema. A ausência de cenas de descanso ou desenvolvimento pessoal tradicional apenas reforça a desumanização imposta pelo conflito: para esses marinheiros, não há espaço para reflexões prolongadas sobre medo ou saudade; há apenas o próximo comando, o próximo movimento que pode garantir algumas horas a mais de sobrevivência.

O rigor técnico da produção também merece destaque. A fotografia fría e a trilha sonora calculadamente discreta contribuem para um clima de inquietação constante. O som das engrenagens, das ordens secas ecoando pelo convés, o estalo do sonar e o silêncio que precede um ataque são elementos que potencializam a sensação de vulnerabilidade. Não se trata apenas de um filme de guerra, mas de uma experiência sensorial que traduz o isolamento, o desgaste e a paranoia que acompanhavam esses marinheiros a cada nova travessia.

Para além de sua precisão histórica, “Greyhound” ressoa de maneira particular para aqueles cujas histórias familiares são marcadas pelo mar. Em um dos momentos mais simbólicos do filme, a ausência de um desfecho grandioso apenas reafirma o ciclo interminável do dever militar. Essa conexão com a realidade de veteranos se estende para as memórias de tantos que, ao longo das décadas, abriram baús repletos de registros silenciosos: diários de bordo, medalhas, cartas de despedida que nunca chegaram ao destino.

“Greyhound” transcende a sua função como entretenimento e se torna uma evocativa representação da resiliência. Ao se afastar de discursos glorificantes e se aprofundar na técnica e na estratégia, o filme reitera a brutalidade de um período histórico sem se render a exageros narrativos. A guerra, afinal, nem sempre se desenrola sob o olhar de grandes discursos ou heroísmos proclamados. Às vezes, ela se resume à habilidade de se manter à tona em um oceano onde o perigo se oculta logo abaixo da superfície.