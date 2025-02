Na Disney+: mais visto do momento nos cinemas mundiais, filme arrecadou 1,5 bi em duas semanas de estreia e já levou 20 milhões aos cinemas

Em “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, Sam Wilson (Anthony Mackie) assume plenamente o legado do escudo, oferecendo uma perspectiva renovada ao icônico herói da Marvel. Combinando suas habilidades de voo com o uso habilidoso do escudo, ele se destaca como um líder para uma nova era do Universo Cinematográfico Marvel. A atuação de Mackie confere ao personagem uma presença marcante, equilibrando determinação e vulnerabilidade de forma convincente.

A trama do filme inicia com uma atmosfera que remete aos thrillers políticos dos anos 1970, semelhante a “Capitão América 2: O Soldado Invernal”. A ascensão do presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford) adiciona profundidade à narrativa, especialmente devido à sua relação com Sam Wilson e às decisões que envolvem uma nova ameaça global. No entanto, à medida que a história avança, a intensidade inicial se dissipa, culminando em um confronto final entre Sam e o Hulk Vermelho que, apesar de visualmente impressionante, carece de impacto narrativo significativo.

Apesar das falhas na construção do antagonista, o filme faz bem ao humanizar Sam Wilson. Sem o soro do supersoldado, ele se estabelece como um herói acessível, enfrentando desafios físicos e morais com resiliência. A narrativa também sugere a formação de uma nova equipe dos Vingadores, uma ideia promissora, embora ainda distante da sinergia do grupo original. As sequências de ação são bem coreografadas e dinâmicas, com uso moderado de CGI, conferindo ao longa uma sensação mais realista e visceral.

As opiniões sobre o filme estão divididas. Enquanto alguns críticos apontam falhas na trama e na construção do vilão, outros elogiam a performance de Mackie e a nova dinâmica que ele traz ao papel de Capitão América. A cena pós-créditos, embora intrigante, poderia ter sido integrada de forma mais orgânica ao ato final.

Um momento particularmente simbólico é a participação especial de Bucky Barnes, que, em uma frase precisa, sintetiza a essência do novo Capitão: “Steve deu esperança ao mundo, você dá algo a que aspirar”. Essa linha encapsula o cerne do filme — um herói que não apenas protege, mas também inspira. Apesar dos tropeços, o longa estabelece uma base sólida para futuras narrativas do Marvel, demonstrando que Sam Wilson é digno de carregar o legado do escudo.