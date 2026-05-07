Por 7 semanas no Top 10 do Prime Video, thriller de ação com Kate Beckinsale vai te deixar com o coração na boca

Kate Beckinsale passa boa parte de “Canário Negro” correndo por corredores, aeroportos, estacionamentos vazios e salas improvisadas de negociação enquanto tenta impedir que o próprio casamento vire combustível para uma crise internacional. Dirigido por Pierre Morel, o filme usa a estrutura clássica do thriller de espionagem para acompanhar Avery Graves, agente da CIA especializada em operações delicadas que perde o controle da situação quando terroristas sequestram seu marido, David Brooks (Rupert Friend), e exigem acesso a um arquivo confidencial conhecido como Canário Negro.

Avery e David estão tentando aproveitar alguns dias juntos quando homens armados invadem o cenário e transformam a viagem em um sequestro internacional. O grupo responsável pelo crime não quer dinheiro. Quer informações. E não qualquer informação. O arquivo procurado reúne dados capazes de comprometer operações globais, atingir governos e provocar disputas diplomáticas perigosas. A missão dada a Avery é simples de entender e quase impossível de cumprir: recuperar o material sem deixar que a CIA descubra até onde ela está disposta a ir para manter o marido vivo.

De agente a suspeita

Pierre Morel leva o enredo com ritmo acelerado e sem excesso de burocracia narrativa. Avery passa de agente respeitada a suspeita em poucas horas. A própria CIA começa a monitorar seus movimentos, bloqueia acessos internos e tenta impedir que ela se aproxime do arquivo procurado pelos sequestradores. O interessante é que o filme evita transformar isso em uma disputa puramente ideológica. Avery não está tentando salvar o mundo por patriotismo. Ela está tentando salvar alguém que ama enquanto percebe que as pessoas ao redor enxergam a situação apenas como dano operacional.

Kate Beckinsale carrega bem essa tensão. Avery é competente, treinada e perigosa, mas o filme evita tratá-la como super-heroína invencível. Ela apanha, improvisa, perde apoio e toma decisões ruins sob pressão. Em vários momentos, a personagem parece operar no limite do cansaço, como alguém que percebe tarde demais que passou anos servindo uma instituição incapaz de protegê-la quando a crise finalmente bate à porta. Beckinsale entende esse desgaste e constrói a personagem muito mais pelo olhar desconfiado e pela pressa do que por discursos emocionais.

Thriller tradicional

Rupert Friend trabalha David como uma presença constante mesmo durante o sequestro. O roteiro utiliza telefonemas, gravações e negociações para manter o personagem ativo dentro da trama. Isso ajuda o filme a fugir daquela sensação comum em thrillers parecidos, nos quais a pessoa sequestrada vira apenas um objeto narrativo esperando resgate. David influencia escolhas, altera negociações e levanta dúvidas sobre quanto ele realmente sabe sobre o arquivo procurado pelos criminosos.

Ray Stevenson, em um dos últimos trabalhos de sua carreira, aparece como Jarvis Hedlund, figura ligada às operações da CIA. Stevenson entrega um personagem cansado, pragmático e permanentemente desconfiado. Hedlund administra crises tentando impedir que Avery destrua operações importantes enquanto autoridades internacionais pressionam a agência por resultados rápidos. Existe algo quase burocrático em sua atuação. Ele fala pouco, observa muito e transmite a sensação de alguém acostumado a esconder problemas em vez de resolvê-los.

Desconfiado até da sombra

“Canário Negro” abraça esse ambiente de paranoia institucional. Ninguém parece totalmente confiável. Avery entra em salas sem saber quem autorizou a reunião. Recebe mensagens contraditórias. Descobre que antigos aliados agora monitoram seus passos. Até os espaços do filme ajudam nessa sensação de isolamento. Hotéis, corredores de aeroporto, centros de vigilância e estacionamentos subterrâneos surgem como lugares frios, quase impessoais, onde qualquer conversa pode estar sendo gravada.

Pierre Morel também demonstra inteligência ao evitar exageros visuais. As cenas de ação aparecem de forma rápida, seca e eficiente. O diretor não alonga lutas para transformá-las em espetáculo coreografado. Muitas sequências terminam antes do público esperar, como se os personagens estivessem ocupados demais tentando sobreviver para perder tempo posando diante da câmera. Há perseguições, tiros e invasões, mas o suspense nasce principalmente da pressão constante sobre Avery. Ela precisa descobrir em quem confiar enquanto perde tempo, recursos e margem para erro.

Alguns tropeços

O roteiro tropeça em alguns diálogos excessivamente funcionais, principalmente quando tenta explicar detalhes técnicos ligados ao arquivo Canário Negro e às consequências diplomáticas do vazamento. Em determinados momentos, personagens parecem falar apenas para atualizar o público sobre a situação da operação. Ainda assim, o filme consegue manter interesse porque entende que o centro da história está em Avery. O espectador acompanha alguém tentando preservar a própria vida afetiva dentro de um ambiente treinado para transformar pessoas em peças descartáveis.

Existe até um humor involuntário em certas cenas. Funcionários da inteligência internacional circulam nervosos carregando tablets, senhas e ordens sigilosas enquanto Avery atravessa prédios inteiros sem paciência para protocolos. Em dado momento, ela parece tão irritada com a burocracia da CIA quanto o público provavelmente estaria. E funciona.

“Canário Negro” não tenta parecer mais sofisticado do que realmente é. Pierre Morel entrega um thriller enxuto, eficiente e movimentado, sustentado por uma protagonista que permanece interessante justamente porque nunca controla totalmente a situação. Avery Graves passa o filme inteiro tentando abrir portas antes que alguém as tranque do outro lado.