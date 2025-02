Com Sidney Sweeney e Glen Powell, comédia romântica perfeita para assistir agarradinho com seu amor está na Max

Nem todo filme precisa aspirar ao status de obra-prima para cumprir seu papel no cinema. Há algo de genuinamente revigorante em produções que não têm a pretensão de reinventar o gênero, mas que, com simplicidade e leveza, conseguem proporcionar uma experiência agradável. “Todos Menos Você”, a mais recente comédia romântica de Will Gluck, não se propõe a ser inovadora nem a conquistar prêmios, mas resgata um charme nostálgico que remete às clássicas romcoms dos anos 1990. Ao se despir de grandes ambições, o filme entrega exatamente o que se propõe: um entretenimento descomplicado que arranca sorrisos e deixa o espectador com uma sensação de bem-estar.

Inspirado livremente em Shakespeare, mas sem se preocupar em manter fidelidade à sua obra, o roteiro não tem receio de explorar clichês. Desde a previsibilidade do enredo até as personalidades carismáticas — mas falhas — dos personagens, cada elemento é cuidadosamente alinhado à essência do gênero. Sydney Sweeney e Glen Powell assumem os papéis centrais, interpretando um casal cujo primeiro encontro em um café desencadeia uma sucessão de eventos que os levam a um grande casamento na Austrália. O mal-entendido inicial, a separação forçada e a inevitável reaproximação são orquestrados de maneira familiar, mas eficaz. Não há grandes reviravoltas nem um aprofundamento dramático significativo, mas a energia do elenco e o ritmo bem conduzido tornam a jornada prazerosa.

O que sustenta o filme é a química inegável entre seus protagonistas e o carisma do elenco de apoio. Alexandra Shipp e Hadley Robinson, como as irmãs dos personagens principais, ajudam a manter a dinâmica leve e envolvente, enquanto veteranos como Bryan Brown, Dermot Mulroney, Rachel Griffiths e Michelle Hurd trazem um toque de sofisticação à narrativa. Além disso, o diretor Will Gluck, conhecido por “A Mentira” e “Amizade Colorida”, demonstra habilidade ao equilibrar humor e romance sem recorrer a exageros, garantindo um filme que se mantém divertido do início ao fim.

“Todos Menos Você” também acerta ao explorar a deslumbrante paisagem australiana como pano de fundo para a trama, adicionando um charme extra à produção. E, para aqueles que apreciam comédias românticas recheadas de momentos descontraídos, diálogos espirituosos e algumas cenas ousadas, o filme entrega exatamente o que promete. A atuação não é extraordinária e há momentos que fazem o espectador torcer o nariz, mas tudo isso faz parte do pacote. O importante é que, ao final, o saldo é positivo: um filme despretensioso que, sem grandes expectativas, cumpre seu propósito de entreter e deixar um sorriso no rosto.