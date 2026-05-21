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Jack Ryan de Tom ClancyDivulgação / Amazon Prime Video
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por Marcelo Costa
Marcelo Costa

O Prime Video acaba de lançar o retorno que fãs de ação esperavam desde o fim da série

“Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” chega com uma vantagem evidente e um problema igualmente claro. A vantagem é voltar a um universo já conhecido, conduzido por personagens que carregam histórico, afetos e tensões acumuladas. O problema é tentar transformar essa bagagem em cinema sem encontrar, de fato, uma forma cinematográfica para ela. O longa dirigido por Andrew Bernstein funciona como continuação da série estrelada por John Krasinski, mas sua força está mais na lembrança do que a série construiu do que naquilo que o filme consegue ampliar. É uma obra correta, fluente, por vezes envolvente, mas pequena demais para justificar plenamente a mudança de escala.

A premissa recoloca Jack Ryan no centro de uma conspiração internacional ligada a operações secretas, traições e interesses ocultos dentro de estruturas de poder. É terreno familiar. A franquia sempre dependeu dessa combinação entre ameaça global, inteligência estratégica e desconforto moral diante de instituições que agem nas sombras. O filme entende essa engrenagem e a aciona sem demora. Em poucos movimentos, Ryan está novamente cercado por urgência, suspeita e risco. A narrativa não perde tempo, mas também não sabe muito bem o que fazer com o tempo que economiza. A pressa empurra a história para a frente, porém reduz a possibilidade de uma tensão mais elaborada.

John Krasinski continua sendo uma escolha adequada para Jack Ryan porque evita a pose heroica exagerada. Seu personagem não se impõe pela brutalidade nem pela arrogância, mas por uma sobriedade quase burocrática, de alguém que tenta preservar raciocínio e método em um ambiente dominado por improvisos perigosos. Essa contenção é uma das qualidades do filme. Ryan permanece mais interessante quando parece cansado da lógica que o cerca, não quando é tratado apenas como peça funcional de uma missão. Ainda assim, o roteiro oferece ao ator menos variações do que poderia. Ele investiga, reage, desconfia, corre, recalcula. Tudo se encaixa, mas pouco surpreende.

Retorno ao jogo

O melhor de “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” está na dinâmica entre Ryan, James Greer e Mike November. Wendell Pierce e Michael Kelly ajudam a dar ao filme uma base humana que a conspiração central nem sempre alcança. Há, nesses encontros, a sensação de personagens que já atravessaram zonas de confiança e desgaste, e isso torna suas interações mais vivas do que boa parte da trama. O longa se beneficia dessa familiaridade. Quando se concentra nesses vínculos, deixa de parecer apenas mais um thriller de espionagem e recupera algo da força da série: a ideia de que missões internacionais só importam dramaticamente quando atravessam relações pessoais.

Essa qualidade, porém, vem acompanhada de uma limitação. O filme depende tanto do que o público já sabe sobre esses personagens que nem sempre se sustenta com a mesma força para quem chega sem vínculo anterior. A história é compreensível, mas seu peso emocional parece parcialmente importado. A presença de Emma Marlowe, agente do MI6 interpretada por Sienna Miller, indica uma tentativa de renovar o tabuleiro e criar novas zonas de aliança e desconfiança. Ela entra como figura importante na arquitetura da missão, mas o ritmo do longa impede que sua presença ganhe a espessura necessária. Como acontece com outros elementos da narrativa, a personagem parece prometer mais do que o filme tem espaço para desenvolver.

A direção de Andrew Bernstein privilegia clareza e eficiência. As cenas de ação são conduzidas com objetividade, sem confusão excessiva, e o filme mantém um fluxo constante. Isso conta a seu favor. Em tempos de thrillers que confundem agitação com intensidade, “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” ao menos sabe organizar deslocamentos, ameaças e confrontos. O espectador entende o que está em jogo a cada etapa. O problema é que entender não basta. Falta ao longa uma imagem mais marcante, um conflito mais incômodo, uma decisão formal que o tire da categoria de produto bem executado. A ação cumpre sua função, mas raramente carrega impacto duradouro.

Ação comprimida

A compressão é o principal inimigo do filme. Em formato seriado, uma intriga de espionagem pode crescer pela demora: uma suspeita se instala, uma lealdade se desgasta, uma decisão política revela consequências imprevistas. No longa, esses processos aparecem encurtados. A trama avança com disciplina, mas perde zonas de ambiguidade. O filme fala de traição, dever, poder clandestino e responsabilidade institucional, porém quase sempre trata esses temas como etapas de uma missão. A política existe como motor narrativo, não como matéria dramática. O resultado é um thriller que sugere complexidade, mas prefere resolver seus dilemas com rapidez.

Essa escolha também afeta o senso de perigo. Há risco, perseguição, conspiração e ameaça, mas a narrativa raramente permite que o perigo amadureça. O filme quer manter tudo em movimento, e esse movimento constante acaba achatando a tensão. Não há muito espaço para hesitação, dúvida ou desgaste psicológico. Mesmo quando o roteiro aponta para conflitos mais interessantes, ele volta depressa à necessidade de empurrar a missão seguinte. A eficiência vira limite. “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” sabe ser direto, mas nem sempre sabe ser incisivo.

Ainda assim, seria injusto tratar o filme como fracasso. Ele tem ritmo, conhece seus personagens e entrega uma continuação funcional para quem acompanhou a série. Krasinski, Pierce e Kelly preservam uma química discreta, sem excesso de sentimentalismo, e isso dá ao longa uma ancoragem que impede a narrativa de virar puro mecanismo. Há prazer em reencontrar esse trio em ação, sobretudo porque o filme não tenta reinventar artificialmente suas relações. Ele respeita a história anterior, mesmo quando se apoia demais nela.

O que falta é ambição. Não a ambição de inflar a escala, multiplicar explosões ou transformar Jack Ryan em algo que ele não é. Falta uma ambição dramática mais simples e mais difícil: usar o formato de longa para dizer algo novo sobre o personagem e sobre o mundo de espionagem que o cerca. “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” prefere ser uma extensão segura. Como entretenimento, é suficiente. Como cinema, fica aquém. A sensação final é a de um episódio especial bem produzido, com acabamento competente e personagens familiares, mas sem a força necessária para se impor como capítulo indispensável.

Para os fãs, o reencontro pode bastar. Para quem espera um filme autônomo, o saldo é menos generoso. “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” não desperdiça completamente seu material, mas também não o leva muito longe. Age com rapidez, organiza bem sua superfície e preserva certa seriedade no tratamento do gênero. Ainda assim, pensa pouco sobre as implicações da história que conta. O longa confirma que Jack Ryan continua funcionando melhor quando tem tempo para desconfiar, errar, observar e se mover dentro de um tabuleiro mais amplo. Aqui, ele corre bastante. O filme, porém, respira pouco.

Filme: Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma
Diretor: Andrew Bernstein
Ano: 2026
Gênero: Ação/Drama/Suspense
Avaliação: 3/5 1 1

Marcelo Costa

Marcelo Costa

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