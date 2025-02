O fenômeno do faroeste que ficou 456 dias no Top 10 tem novos episódios na Netflix

O cinema tem o poder de remodelar cenários conforme as expectativas do público e as exigências do mercado, e “Yellowstone” é um exemplo claro dessa adaptação. Criado por John Linson e Taylor Sheridan, o faroeste contemporâneo combina elementos de thriller psicológico e drama familiar, tentando reviver a mística do Velho Oeste em um contexto moderno. Embora não recupere completamente a aura lendária desse universo, a série se destaca ao apresentar um retrato intenso e envolvente da luta pelo poder e pela sobrevivência.

Taylor Sheridan, conhecido por seus roteiros densos e impactantes em “Sicario: Terra de Ninguém” (2015), “Sicario: Dia do Soldado” (2018) e “A Qualquer Custo” (2016), emprega em “Yellowstone” a mesma habilidade em construir personagens complexos e tramas intricadas. Na quarta temporada, lançada em novembro de 2022, o foco recai sobre a elaborada construção psicológica do anti-herói central, cuja presença marcante sustenta a narrativa por sete anos, mantendo o público cativado pelo drama contínuo e imprevisível.

John Dutton, interpretado magistralmente por Kevin Costner, é o impiedoso proprietário de um vasto território em Montana, maior do que muitas cidades, mas seu poder não o isenta de enfrentar desafios internos e externos. Embora pareça uma fortaleza inabalável, Dutton é assombrado por traumas do passado, revelados em flashbacks ao longo das temporadas. Esses fantasmas o seguem, afetando sua liderança e moldando seus conflitos familiares. O spin-off “1923” (2022), também concebido por Taylor Sheridan e exibido na Paramount+, aprofunda essa dimensão psicológica, revelando as raízes de suas dores e dilemas. O núcleo familiar de John é composto por seus filhos Jamie, Beth e Kayce, interpretados por Wes Bentley, Kelly Reilly e Luke Grimes, respectivamente. Eles formam um círculo fechado e complexo, onde lealdade e rivalidade coexistem de maneira brutal. As relações são intensas e muitas vezes violentas, alternando entre momentos de carinho e embates ferozes, refletindo as contradições da própria família Dutton.

A trama se desenrola com maestria, explorando a disputa de terras e o poder político que envolvem o rancho Yellowstone. A série aborda temas contemporâneos como grilagem, especulação imobiliária e conflitos com comunidades indígenas, representadas por Thomas Rainwater, vivido por Gil Birmingham. A política local é manipulada habilmente por Lynelle Perry, interpretada por Wendy Moniz, adicionando camadas de tensão e estratégia à narrativa. Taylor Sheridan não apenas aborda questões sociais e políticas, mas também investe na psicologia complexa de seus personagens, principalmente na figura de Beth Dutton. A filha rebelde e implacável compartilha com o pai a mesma dureza de caráter, enfrentando inimigos externos e conflitos internos com uma ferocidade que desafia convenções. Sua rivalidade com o irmão Jamie é um dos pontos altos do drama, expondo rachaduras na fortaleza familiar que parecem impossíveis de consertar.

Antes da saída controversa e envolta em mistério de Kevin Costner, John Linson e Taylor Sheridan intensificaram o conflito entre John e Beth, explorando a dinâmica de poder dentro da família. A quinta temporada revela a decadência moral e financeira dos Dutton, ameaçados não apenas por inimigos externos, mas por suas próprias falhas e decisões imprudentes. Mesmo diante da ruína iminente, a família mantém a pose e a arrogância que os define. O jogo de poder, a política de bastidores e os negócios sujos não apenas tornam a narrativa instigante, mas também refletem um faroeste moderno onde a brutalidade não é apenas física, mas emocional e psicológica. A série desafia o público a refletir sobre a natureza do poder, lealdade e sacrifício, oferecendo uma experiência complexa e inesquecível.

“Yellowstone” não é apenas um drama familiar, mas um retrato sombrio e provocativo da luta pelo poder em um mundo onde moralidade e justiça são conceitos flexíveis. Com personagens densos, diálogos afiados e cenários deslumbrantes, a série de Taylor Sheridan redefine o faroeste para o século XXI, oferecendo uma narrativa visceral e poderosa. Ao combinar tradição e modernidade, “Yellowstone” cria um universo onde as linhas entre heróis e vilões se confundem, fazendo com que o espectador questione sua própria percepção de certo e errado. A jornada de John Dutton e sua família continua a desafiar expectativas, consolidando-se como um dos dramas mais complexos e eletrizantes da televisão atual.

Série: Yellowstone — 4ª temporada

Criação: John Linson e Taylor Sheridan

Ano: 2018-2024

Gênero: Faroeste

Nota: 8/10