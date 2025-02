O filme no Prime Video que vai fazer você acreditar em milagres, acalmar a alma e renovar a fé

Yeshua, Muhammad, Siddharta Gautama, Vishnu. Deus é o que quisermos que Ele seja, um salvador, um facínora, um filósofo desapegado, um peregrino numa vida curta e miserável de solidão, sordidez e brutalidade, como disse Thomas Hobbes (1588-1579) em seu “Leviatã” (1651). Religião e fé são variações de um mesmo tema, que alcança ainda o misticismo e, refinando-se um pouco mais a perspectiva, as relações entre Deus e o homem.

Se a natureza divina se faz presente em todos os seres, animados ou inanimados, racionais ou não, como pensou Baruch Spinoza (1632-1677), o Criador seria também capaz de apresentar-se sob uma forma curiosamente ambígua, juntando num único ser a constituição sem falhas que o difere de qualquer outra entidade, e a matéria, perecível e dúbia, que conhecemos tão bem, apesar de a humanidade sempre ter preferido a ruína à metamorfose, o apocalipse à conversão.

A inocência das crianças poderia resolver muitos dos problemas do mundo, menos um conflito internacional a flagelar um país empobrecido e retrógrado, cuja população pilhava armazéns e mercearias para não morrer de fome. Foi nesse cenário de completo abandono que três pequenos camponeses receberam uma nobre visita, como se assiste em “Fátima — A História de um Milagre”, no qual Marco Pontecorvo recapitula a aparição da Virgem Maria para os primos Jacinta Jesus Marto (1910-1920), Francisco de Jesus Marto (1908-1919) e Lúcia de Jesus Rosa dos Santos (1907-2005).

Em 13 de maio de 1917, Jacinta, Francisco e Lúcia pastoreavam suas ovelhas quando foram atraídos para o interior de uma gruta na cidade de Fátima, centro de Portugal. Um vulto feminino aproxima-se deles, pede que não tenham medo e recomenda que orem para que os poderosos sejam mais judiciosos e façam valer as lições de Seu filho. Essa mulher vestida de sol, como descreveram-na os três, passa a ser o alvo da curiosidade dos outros aldeães, e 72 anos depois, Maria Lúcia de Jesus e do Imaculado Coração, agora uma freira católica da Ordem das Carmelitas Descalças, na clausura do Carmelo de Santa Teresa de Coimbra desde 1948, aceita conversar com o professor Nichols, um cético estudioso dos temas da mediunidade. O diretor e os corroteiristas Valerio D’Annunzio e Barbara Nicolosi valem-se desse inusitado encontro para movimentar toda a narrativa, usando os personagem de Harvey Keitel e Sônia Braga como catalisadores do flashback que mostra como a população de Fátima lida com a informação de que a mãe do Salvador estava entre eles de novo.

Filho do também cineasta Gillo Pontecorvo (1919-2006), de “A Batalha de Argel” (1966) e “Queimada!” (1969), o diretor oferece ao público uma retrospectiva ampla acerca do quiprocó a se abater sobre o vilarejo, momento em que as performances de Stephanie Gil e Joana Ribeiro monopolizam as atenções. Habilidoso ao equilibrar o filme entre o que se sabe e o que ainda somente se especula, Pontecorvo leva o filme até a morte de Francisco e Jacinta, vitimados pela epidemia de influenza em 1919 e 1920, respectivamente. Lúcia permaneceu no Carmelo de Santa Teresa de Coimbra até 13 de fevereiro de 2005, dia de sua morte, aos 98 anos. O processo de canonização de Maria Lúcia de Jesus e do Imaculado Coração teve início em 2008; no dia 13 de maio de 2017, no centenário das aparições, seus primos também foram canonizados pelo papa Francisco.