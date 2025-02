Detonado pela crítica, mas elogiado por Tarantino, faroeste baseado em uma história real acaba de estrear no Prime Video

Quatro irmãos só queriam levar sua vida, prosperar, cultivar a terra e dela obter seu sustento, mas são implicados na grande confusão que arrasta suas vidas para um torvelinho do qual não conseguem mais sair. Não haveria tanta novidade no que vai acima, e tanto menos se se considera que tal evento se dá no Meio-Oeste americano alguns anos depois da corrida do ouro. Os vaqueiros americanos e xerifes, os sacerdotes profanos e bárbaros da terra, mestres na alquimia de fazer do talento em lidar com o lado mais primitivo da natureza uma qualidade prezada não só por quem os rodeia, mas por toda a gente, tomam “Do Outro Lado da Lei”, um trabalho bastante infeliz de Christopher Forbes, que já conseguiu dizer as mesmas coisas com muito mais talento antes, como o que se tem em “O Primeiro Tiro – A Lenda de Wyatt Earp” (2019). Forbes sabe que não se faz um bom faroeste sem personagens imbuídos de um desejo de retaliação, que se atiram sem medo a uma jornada contra quem desestabiliza a harmonia de seus domínios mediante um crime e consegue até macular a honra de sua família com o sangue de um inocente. Entretanto, ainda que o conteúdo possa despertar a atenção de um espectador mais benevolente, a forma deixa a deseja de tal maneira que ninguém aguenta. Se não, vejamos.

Chega a ser constrangedor se querer classificar “Do Outro Lado da Lei” no mesmo gênero que “Era uma Vez no Oeste” (1968), a joia de Sergio Leone (1929-1989), com todos os cuidados que o pai do western spaghetti tinha quanto a conferir beleza a sua história, a começar pela trilha sonora de Ennio Morricone (1928-2020) pontuando momentos de violência iminente e respiros cômicos ou quase românticos de modo a criar a atmosfera ideal para que o espectador urda conclusões adequadas ou tolas sobre o que vem a seguir.

O diretor soube como poucos tirar poesia da árida vastidão mórbida do Velho Oeste e seus sujeitos coléricos flagelados por dilemas morais de dificílima solução, amores feitos de barreiras físicas e dos obstáculos impostos pelos costumes, homens poderosos que não hesitam em atropelar a frágil lei daqueles territórios para ter um punhado de dólares a mais.

A premissa do roteiro de Micah Lyons não é ruim: o xerife Frank Dalton é morto a tiros e, para vingá-lo, seus irmãos, liderados por Bob, o tipo ensebado vivido por Jerry Chesser, juram-lhe vingança. Todavia, as inúmeras deficiências técnicas, como uma fotografia sempre apagada demais e um som abafado — além de atores incapazes de dizer suas falas no tempo certo — põem a perder a tentativa de contar a saga da Quadrilha dos Dalton, o grupo de foras-da-lei que incendiou o Velho Oeste entre 1890 e 1892. Creiam-me: nenhum crítico gosta de chegar a tal conclusão, assistir a um filme que poderia ser tão bom revelar-se uma comédia de erros. Sem direito a um riso sequer.