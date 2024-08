Adaptação de clássico de Jane Austen, filme vencedor do Oscar está na Netflix

Emma Woodhouse, uma das criações mais emblemáticas de Jane Austen, destaca-se pela complexidade e profundidade psicológica que a tornam única em seu universo literário. O romance “Emma”, publicado em 1815, reflete um período histórico em que as mulheres estavam fortemente sujeitas às normas sociais, com pouca autonomia na escolha de seus maridos.

Austen, com sua habitual perspicácia e humor, construiu Emma como uma personagem que satiriza as jovens da alta sociedade da época. Embora seja a protagonista, Emma está longe de ser uma heroína perfeita. Sua confiança exacerbada e a posição social privilegiada a levam a manipular os relacionamentos amorosos de seus conhecidos, inclusive interferindo na vida de pessoas de classes sociais inferiores, muitas vezes com uma arrogância surpreendente.

A franqueza de Emma, que ela vê como uma virtude, pode, por vezes, ser insensível e cruel. No entanto, ela também é carismática e, de certa forma, empoderada, resistindo às expectativas tradicionais de submissão impostas às mulheres de sua época.

A adaptação cinematográfica de “Emma”, dirigida por Douglas McGrath em 1996 e disponível na Netflix, é uma interpretação clássica do romance e é amplamente considerada uma das melhores adaptações do livro para o cinema. Gwyneth Paltrow, que inicialmente não era a escolha principal para o papel, acabou sendo vista como a atriz ideal para interpretar Emma, capturando com precisão a essência da personagem. Quando comparado com a versão de 2020, estrelada por Anya Taylor-Joy, o filme de McGrath se destaca pelo humor mais sutil.

O filme de 1996 recebeu uma recepção crítica extremamente positiva, com indicações ao Oscar nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Trilha Sonora Original, vencendo nesta última. Esse prêmio foi um marco, representando a primeira vitória de uma mulher na categoria de Melhor Trilha Sonora Original.

Douglas McGrath revelou em uma entrevista que, inicialmente, considerou adaptar a história para um cenário contemporâneo em Nova York. Contudo, ele abandonou essa ideia após o lançamento de “As Patricinhas de Beverly Hills”, uma adaptação moderna e livre de “Emma”. Admirador do romance desde seus tempos de estudante em Princeton, McGrath decidiu manter-se fiel ao período original da história.

Emma Woodhouse é uma personagem que continua a cativar leitores e espectadores com sua complexidade. Sua trajetória de autoconhecimento e crescimento pessoal é um testemunho da habilidade de Jane Austen em criar personagens que, embora profundamente enraizados em seu tempo, possuem uma universalidade que ressoa até hoje. Através de Emma, Austen oferece uma crítica inteligente e bem-humorada às normas sociais da época, explorando temas que permanecem relevantes em qualquer contexto histórico.

Filme: Emma

Direção: Douglas McGrath

Ano: 1996

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10