O filme na Netflix que todas as pessoas deveriam assistir para acalmar a alma e deixar o espírito mais leve

Todos estamos sujeitos a erros e quedas ao longo da vida. Quanto mais vivemos, mais percebemos que a vida é um constante levantar após tropeços, algumas vezes caindo mais do que nossa força parece suportar, mas persistindo como se nossa sobrevivência dependesse dessa determinação — e muitas vezes depende.

Existem pessoas que lidam com esses tombos com certa facilidade, enquanto outras levam muito tempo para reunir forças e se reerguer. Somente quem vive a situação pode compreender a dificuldade, esperando alcançar o fim da jornada. Cair nunca foi o problema; o verdadeiro desafio é ter a coragem de reconhecer a fraqueza, enfrentando a pressão de um mundo que não aceita os fracos, e recomeçar, se necessário, sem se iludir com fantasias passageiras.

John Wells aborda uma das grandes tragédias humanas com coragem, tentando sempre conferir ao seu filme uma leveza refinada. “Pegando Fogo” (2015) combina elementos aparentemente pesados, como a luta de um homem para se reerguer após tocar o fundo do poço, com o intenso cotidiano de uma cozinha de restaurante de alta classe.

Essa habilidade de Wells em manejar diversos pontos de vista e lidar com questões delicadas de forma única torna seu filme notável. Ele ainda encontra espaço para uma paixão frustrada e um romance que supera personalidades difíceis, com uma reviravolta sutil, mas marcante, graças ao roteiro de Michael Kalesniko e Steven Knight. Wells utiliza as sugestões dos roteiristas com precisão, permitindo que cada subtrama se desenvolva no tempo certo, dando a oportunidade para seu elenco brilhar.

Adam Jones, o chef talentoso interpretado por Bradley Cooper, deixa Paris após abusar de drogas e desafiar a paciência de traficantes perigosos a quem deve uma fortuna. Após um autoexílio na Louisiana, ele vai para Londres, obcecado em conquistar sua terceira estrela Michelin, um feito grandioso para qualquer chef.

Cooper entrega um desempenho que, com suas piadas politicamente incorretas, pode causar desconforto, mas também mostra a determinação de Adam. Em Londres, ele busca Tony Balerdi, interpretado por Daniel Brühl, que acredita no talento de Adam e o ajuda, revelando aos poucos suas próprias motivações.

No início do filme, Adam conhece Helena, a sous chef interpretada por Sienna Miller. Wells opta por destacar os elementos visuais da alta gastronomia, com cenas de pratos requintados, utensílios imponentes e ingredientes sofisticados, que deixam o espectador com água na boca — um toque do chef consultor Mario Batali.

O envolvimento romântico de Adam e Helena é reservado para o desfecho, inicialmente tumultuado devido aos métodos agressivos de Adam para alcançar seus objetivos. A narrativa também ganha força com a vingança de Michel, o personagem de Omar Sy, que traz uma virada interessante à história.

O filme de Wells, com seu elenco diversificado e tramas bem desenvolvidas, oferece uma visão multifacetada da luta pela redenção, explorando a resiliência humana e a complexidade das relações pessoais no ambiente competitivo da alta gastronomia.

Filme: Pegando Fogo

Direção: John Wells

Ano: 2015

Gêneros: Drama

Nota: 8/10