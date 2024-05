O filme mais polêmico e subestimado da Netflix

A equidade judicial idealmente opera sem viés, mas com o passar do tempo e para satisfazer certas expectativas, desenvolveu um olhar discriminatório. Isso é evidente no documentário “Monstro”. O sistema prisional brasileiro, por exemplo, está a ponto de alcançar um alarmante total de 700 mil encarcerados, significativamente acima da capacidade máxima de 440 mil, revelando uma sobrecarga de quase 63%. Notavelmente, aproximadamente 62% desses detentos são de cor, equivalente a cerca de 450 mil pessoas, refletindo uma disparidade racial marcante. Parece que as prisões foram desenhadas historicamente para indivíduos negros. Enquanto isso, os brancos parecem invasores até neste espaço de exclusão.

Nos Estados Unidos, o panorama é mais grave ainda. A população carcerária ultrapassa dois milhões, com negros representando cerca de 66% desse total. Seria crucial investigar quantos desses tiveram acesso a uma defesa legal adequada, um direito assegurado pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, uma herança da Revolução Francesa. O documentário “A 13ª Emenda”, dirigido por Ava DuVernay em 2016, oferece um olhar aprofundado sobre as falhas sistêmicas do direito penal americano que parece projetado para perseguir cidadãos negros.

O filme “Monstro”, dirigido por Anthony Mandler e baseado no livro de Walter Dean Myers, explora a vida de Steve Harmon, um jovem negro de 17 anos do Harlem. Diferente dos outros jovens de sua área, Steve é um aluno de uma escola de elite e aspira a ser cineasta. Seu mundo vira de cabeça para baixo quando é erroneamente associado a um crime violento durante uma simples ida à mercearia. Preso e julgado sem misericórdia, a narrativa segue sua luta contra um sistema penal que já o considera culpado.

Este relato, embora carregado de indignação, é meticulosamente argumentado contra um sistema de justiça falho e racialmente enviesado. O filme foca na defesa incansável feita pela advogada de Steve, que batalha contra as acusações infundadas com a convicção de que a justiça prevalecerá. A abordagem do filme, intencionalmente íntima e confessional, é reforçada pelas atuações convincentes de Kelvin Harrison Jr. e Jeffrey Wright. “Monstro” é apresentado como uma narrativa significativa que desafia as representações habituais e revela a injustiça sistêmica de maneira impactante.

Filme: Monstro

Direção: Anthony Mandler

Ano: 2018

Gênero: Crime/Drama

Nota: 9/10