O filme europeu da Netflix que vai fisgar quem gosta de histórias frias, tensas e moralmente desconfortáveis

O quarto alugado em Lund já coloca Simon no lugar que ele vai ocupar por boa parte de “Uma Vida Honesta”. Ele chegou para estudar Direito, mas a cidade universitária não se abre como promessa. Cobra caro, separa, observa. No filme de Mikael Marcimain, Simon Lööf interpreta esse jovem que se decepciona com a faculdade e se aproxima de Max, vivida por Nora Rios, depois de um protesto violento. Ela o leva para perto de um grupo anarquista em que festas, discursos, furtos e jogos de poder se confundem. Peter Andersson, como uma das figuras mais velhas desse círculo, dá ao ambiente uma autoridade ambígua, quase doméstica, quase criminosa.

O começo encontra um bom ponto de apoio porque não precisa anunciar demais o ressentimento de Simon. A diferença de classe aparece no quarto pequeno, no preço, na convivência com colegas ricos, no jantar em que ele não parece estar sentado à mesma mesa que os outros, mesmo quando está. Antes de ser seduzido por Max, Simon já foi reduzido. A vaga no curso de Direito não basta para fazê-lo pertencer. A universidade, que deveria organizar seu futuro, vira um espaço de comparação. Ele tem diploma a perseguir, mas não tem sobrenome, dinheiro nem naturalidade.

A entrada de Max muda o ritmo dessa inadequação. Ela aparece no rastro da violência policial, quando Simon está vulnerável e excitado pelo contato com uma vida mais perigosa do que a dos corredores acadêmicos. A partir daí, o filme troca o desconforto imóvel da universidade por deslocamentos, festas, música, encontros, bebida, ações ilegais. Simon não abandona imediatamente o que foi buscar em Lund. Apenas passa a obedecer a outro chamado. A voz de Max e a voz do grupo começam a ocupar o lugar que a faculdade não ocupou.

O preço do quarto

Marcimain é mais preciso quando deixa a pressão social aparecer em coisas simples. A moradia estudantil não é só cenário. Ela define quem paga, quem aceita, quem suporta ser maltratado para continuar perto daquilo que deseja. O jantar também não precisa de ênfase. Basta que Simon seja tratado como alguém disponível para servir, ou para ocupar uma posição menor, e o filme já desloca o personagem do campo das ideias para o da humilhação prática. Ele queria estudar a lei. Antes disso, precisa aprender códigos que não estão escritos.

Essa é a parte mais firme de “Uma Vida Honesta”. O filme entende que Simon não entra no grupo anarquista apenas porque se apaixona, nem apenas porque concorda com uma visão política. Ele entra porque há uma ferida anterior. Max e seus amigos oferecem a ele um modo de transformar constrangimento em energia. A promessa não vem limpa. Vem misturada a desejo, pertencimento e risco. É por isso que a sedução convence mais quando está ligada a lugares e ações do que quando depende de frases sobre ruptura.

Simon Lööf sustenta bem essa passagem. Seu Simon tem reserva, mas não é opaco. Carrega uma irritação que às vezes parece vergonha e às vezes parece cálculo. Ele observa os colegas ricos com a atenção de quem sabe que está sendo medido. Com Max, essa atenção muda de direção. Ele passa a tentar decifrar outra hierarquia, menos polida e mais instável. A atuação deixa aparecer o desconforto de alguém que quer ser escolhido, mas percebe tarde que ser escolhido também pode significar ser usado.

Nora Rios tem uma função mais ingrata. Max precisa ser desejo, ameaça, convite e armadilha. Quando a personagem apenas conduz Simon ao próximo risco, ela se aproxima de uma figura conhecida demais, a mulher enigmática que empurra o rapaz para o submundo. Quando Rios consegue deixar Max menos explicável, o filme melhora. Ela não precisa parecer coerente. Precisa parecer capaz de atrair Simon justamente porque não entrega a ele uma regra fixa. O perigo está também nessa oscilação.

A fragilidade aparece quando o roteiro pede que Simon avance rápido demais. O quarto, o jantar, o protesto, a paixão por Max e a sensação de acolhimento explicam bastante, mas não sustentam tudo. Há momentos em que o personagem parece aceitar um grau de exposição que o filme ainda não tornou inevitável. A passagem do estudante humilhado ao participante de crimes tem força como ideia dramática, mas às vezes salta por cima de uma etapa. O risco aumenta antes que Simon tenha sido inteiramente empurrado até ele.

A vitrine e o telefone

A loja de relógios resolve parte desse problema porque recoloca Simon diante de uma situação direta. Há objetos caros, uma ordem, uma chamada, um teste e a possibilidade de ser pego. O luxo deixa de ser ambiente e vira mercadoria na vitrine. A lei deixa de ser carreira e vira ameaça imediata. O relógio, ali, não precisa carregar nenhum simbolismo elegante. Ele vale dinheiro, vale prova de coragem, vale entrada no grupo, vale dívida.

Nessas sequências, o suspense ganha uma forma mais concreta. Uma ligação muda o que Simon deve fazer. Um deslocamento com o grupo altera sua margem de recuo. Um convite já vem com cobrança embutida. O crime não surge como ruptura súbita, mas como aproximação. Primeiro ele está perto. Depois acompanha. Depois participa. O filme acerta ao mostrar que a entrada no perigo pode acontecer por pequenas concessões, sem que o personagem declare para si mesmo que cruzou uma linha.

A política do grupo anarquista é mais irregular. O contraste com a elite universitária rende porque os dois lados exercem formas diferentes de poder. Os colegas ricos naturalizam privilégio, espaço, dinheiro e mando. O grupo de Max denuncia essa ordem, mas também distribui risco de maneira conveniente, escolhe quem deve se expor e transforma discurso em licença para manipular. Simon atravessa esses dois mundos como alguém que saiu de uma dependência para cair em outra.

O problema é que essa contradição nem sempre ganha corpo suficiente. Quando os anarquistas aparecem apenas como rebeldes de luxo, criminosos sedutores ou manipuladores profissionais, o filme empobrece seu próprio conflito. Não seria preciso torná-los admiráveis ou coerentes. A contradição poderia ser mais suja, mais cotidiana, menos pronta. Algumas figuras secundárias ficam finas demais para sustentar o peso político que a história encosta nelas. O grupo ameaça Simon, mas nem sempre parece viver fora da função de ameaçá-lo.

A superfície visual ajuda a manter a tensão, embora também esfrie certas relações. A fotografia fria, a música, os ambientes elegantes e a alternância entre universidade, protesto e espaços do coletivo criam uma continuidade sensorial forte. O filme tem controle de atmosfera. Mas há momentos em que esse controle deixa Simon e Max um pouco distantes um do outro. O perigo é nítido. A dependência emocional aparece. A paixão, em alguns trechos, fica mais afirmada pela situação do que sentida na convivência.

Mesmo com essas falhas, “Uma Vida Honesta” encontra um caminho interessante quando resiste à explicação ampla. O que permanece não é um retrato definitivo da juventude radical, nem uma grande acusação contra a universidade, nem uma parábola fechada sobre classe. Permanecem o quarto caro, a mesa desigual, a rua do protesto, o telefone, os relógios, a sensação de que Simon está sempre pagando para entrar em algum lugar. Ele foi estudar Direito, mas a lei chega antes da sala de aula. Chega no aluguel, na vitrine, no corpo ferido, na ordem que ele aceita cumprir.