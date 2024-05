Comédia romântica na Netflix vai te ajudar a desconectar o cérebro da realidade e relaxar no fim de semana

Embora as mães possam se identificar com a personagem principal de “A Mãe da Noiva”, Lana, interpretada por Brooke Shields, ela não é tão controladora quanto parece. Ao longo do filme essa percepção se desvanece, revelando-se um exagero das cenas iniciais. Na verdade, ela abre mão de suas próprias vontades para satisfazer sua filha, concordando, por exemplo, que um patrocinador da empresa da jovem escolha o vestido de casamento e até mesmo o discurso a ser proferido no jantar de ensaio.

Lana é uma médica e pesquisadora renomada da Johns Hopkins, que se vê com o ninho vazio após a saída da filha de casa. Enquanto tenta convencer sua filha, Emma (Miranda Cosgrove), a retornar para casa, é surpreendida com a notícia de seu noivado, algo que Lana jamais imaginaria, já que não tinha ideia do relacionamento de Emma. RJ (Sean Teale), o noivo, faz um pedido de casamento grandioso, esperando uma reação positiva da futura sogra. O choque inicial do noivado é ampliado quando todos se reúnem na ilha de Phuket para a cerimônia.

O verdadeiro impacto surge quando Lana conhece o pai do noivo, Will (Benjamin Bratt). Eles foram namorados na faculdade, mas a relação terminou abruptamente quando Will desapareceu sem dar explicações. Agora, Lana não só se depara com seu antigo amor, como também está prestes a fazer parte de sua família. O filme emprega um humor pastelão e exagerado para acompanhar a jornada de Lana e Will até o desfecho do casamento. Será que o passado deles irá interferir no romance de seus filhos? Ou será que o casamento dos filhos reacenderá sentimentos antigos entre eles?

“A Mãe da Noiva”, disponível na Netflix, pode não ser a comédia mais hilária ou inovadora, mas é, sem dúvida, um filme para relaxar e se divertir. Ao assisti-lo, você pode deixar suas preocupações de lado, já que ele foi feito para proporcionar uma pausa nos problemas do dia a dia. Com atuações encantadoras e carismáticas, o filme de Waters é uma escolha perfeita para animar os dias estressantes.

Filme: A Mãe da Noiva

Direção: Mark Waters

Ano: 2024

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10