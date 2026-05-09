Thriller dos anos 90 com Morgan Freeman e Christian Slater chega à Netflix e vai te fazer ficar em casa no sábado à noite

“Tempestade” começa em uma cidade já cansada da chuva. Ruas estão alagadas, moradores retiram móveis de casa às pressas e a polícia tenta evacuar bairros inteiros antes que as pontes desapareçam sob a correnteza. No meio desse caos surge Tom (Christian Slater), guarda de segurança responsável por transportar dinheiro em um carro blindado ao lado do veterano Charlie (Ed Asner). Eles carregam 3 milhões de dólares e tentam atravessar uma região praticamente isolada do restante do estado.

A situação piora quando Jim (Morgan Freeman) e seu grupo interceptam o veículo em uma estrada tomada pela água. Jim lidera a quadrilha com calma desconfortável, como alguém que já percebeu que enchente também pode funcionar como aliada. Telefones não funcionam direito, estradas desaparecem e reforços demoram a chegar. Para criminosos, é quase um feriado prolongado.

Durante o ataque, Charlie acaba morto e Tom consegue escapar carregando parte do dinheiro. Sem ter para onde fugir, ele toma uma decisão desesperada: esconder as sacolas em um cemitério parcialmente submerso. A escolha combina perfeitamente com o clima do filme. Tudo em “Tempestade” parece úmido, enferrujado e prestes a desabar. Nem o cemitério consegue permanecer seco.

Um xerife interessado demais

Tom imagina que a polícia pode ajudá-lo, mas o xerife Mike Collig (Randy Quaid) mostra que possui outros planos. Em vez de proteger o sobrevivente do assalto, ele começa a pressioná-lo sobre o paradeiro do dinheiro. A enchente transformou a cidade em uma zona sem vigilância eficiente, e Collig percebe que talvez aquela seja sua última chance de sair dali rico.

Randy Quaid interpreta o xerife como um homem desgastado pelo lugar onde vive. Collig observa casas afundando, moradores abandonando carros e comerciantes perdendo tudo enquanto tenta manter aparência de autoridade. Só que o dinheiro modifica seu comportamento pouco a pouco. Ele prende Tom, negocia informações e passa a circular entre policiais e criminosos sem muita diferença prática entre os dois lados.

Christian Slater segura bem o protagonismo porque Tom nunca parece confortável naquela situação. Ele erra e improvisa o tempo inteiro. O personagem passa boa parte do longa correndo entre igrejas abandonadas, corredores inundados e barcos improvisados enquanto tenta impedir que Jim ou o xerife encontrem o esconderijo no cemitério. A chuva transforma qualquer deslocamento em risco. Uma porta emperrada já vira ameaça séria.

A cidade inteira afunda

Mikael Salomon aproveita a inundação com eficiência. A água não aparece apenas como cenário bonito para perseguições. Ela altera decisões o tempo todo. Personagens perdem acesso a ruas, armas, veículos e esconderijos porque o nível da enchente continua subindo. Em alguns momentos, a sensação lembra um faroeste moderno onde cavalos foram substituídos por barcos pequenos e lanternas tremendo no escuro.

Existe também certo humor involuntário no modo como quase todos os moradores parecem abandonar princípios rapidamente quando descobrem a existência dos milhões desaparecidos. Policiais negociam vantagens, criminosos traem aliados e cidadãos comuns começam a enxergar oportunidade no desastre. A cidade inteira funciona como um grande leilão improvisado de moralidade.

Morgan Freeman entende perfeitamente esse tom. Jim não é um vilão espalhafatoso. Ele fala baixo, observa muito e raramente demonstra pressa. Isso deixa algumas cenas mais tensas, principalmente porque Freeman interpreta o criminoso como alguém inteligente o suficiente para perceber quando a situação saiu do controle. E ela sai diversas vezes.

“Tempestade” quer movimentação constante. Quando alguém encontra uma saída possível, surge outra barreira: uma ponte destruída, uma emboscada, uma casa prestes a afundar ou um aliado interessado demais na fortuna escondida. O dinheiro circula como uma espécie de vírus. Quem chega perto dele passa a agir de maneira mais agressiva.

Corrida entre água e ganância

Enquanto Tom tenta sobreviver, a cidade continua afundando diante dos olhos dos personagens. Igrejas viram esconderijo, barcos substituem carros de patrulha e o cemitério onde o dinheiro foi enterrado se torna ponto disputado por praticamente todos os envolvidos.

Salomon conta dessas sequências com energia típica dos filmes de ação dos anos 1990. Há perseguições em corredores inundados, disparos dentro d’água e personagens tentando escapar por centímetros antes que portas sejam bloqueadas pela correnteza. Mesmo quando exagera, o filme mantém ritmo eficiente porque entende uma regra simples: ninguém ali possui controle verdadeiro da situação.

“Tempestade” talvez não tenha a sofisticação dos grandes thrillers policiais da década, mas compensa isso com personalidade visual e senso constante de perigo. Christian Slater funciona bem como herói cansado, Morgan Freeman traz presença ameaçadora sem precisar elevar a voz e Randy Quaid entrega o personagem mais curioso do longa: um xerife que observa a própria cidade afundar enquanto decide quanto vale abandonar qualquer senso de dever. Quando a água finalmente cobre quase tudo ao redor, sobra pouco espaço para heroísmo. O que permanece é uma disputa desesperada por dinheiro, sobrevivência e saída.