Impossível não chorar com essa história encantadora e comovente, na Netflix, que vai te fazer acreditar que a vida é mesmo preciosa

Às vezes, a simples experiência de um filme pode nos convencer de que a vida é realmente valiosa, sem a necessidade de complexas lições morais ou sequências que refletem a animosidade do mundo. Em um ambiente cada vez mais hostil, onde os sensíveis lutam para se adaptar e os fortes sentem a iminência do colapso, um filme pode ser a lufada de ar fresco que precisamos. “O Resgate de Ruby” (2022) personifica essa proposta, oferecendo um protagonista cativante, capaz de envolver o espectador sem dizer uma palavra, deixando seu carisma e expressões encantadoras falarem por si.

Embora Grant Gustin desempenhe seu papel com nuances bem delineadas, indo da frustração à glória, da revolta à placidez espiritual, é a cadela, Ruby, que se destaca como a verdadeira protagonista. Sob a direção de Katt Shea, Ruby, um cruzamento de pastor australiano e border collie, revela-se tão inteligente quanto indócil. Seu problema aparente pode ser um excesso de amor, incapaz de ser demonstrado de maneira convencional.

O roteiro de Karen Janszen desvenda com paciência a complexidade da personagem de Ruby, revelando aspectos cruciais no desfecho da história. Enquanto Grant Gustin interpreta Daniel O’Neil, um policial com dislexia e hiperatividade, lutando para integrar o esquadrão K-9, o enredo enfrenta desafios que vão além das expectativas. Com sua nona tentativa e a falta de apoio financeiro do departamento, O’Neil se depara com novos obstáculos. A solução surge quando Ruby, uma adição inesperada de um abrigo, entra em sua vida.

A relação entre O’Neil e Ruby revela semelhanças surpreendentes entre recrutador e recruta. A obstinação do policial para treinar Ruby, apesar de sua indomabilidade inicial, é contada com dedicação, humor e afeto, resultando em um vínculo que supera as expectativas. A narrativa, embora baseada em eventos reais, oferece momentos de tensão e reviravoltas, proporcionando uma experiência cinematográfica cativante e emocionalmente envolvente.

O filme não se limita a explorar a jornada de Ruby e O’Neil, mas também destaca a dedicação do cão em missões de resgate bem-sucedidas, sem buscar recompensas. A história culmina em uma promoção para O’Neil, e Ruby, a vira-lata cheia de personalidade, torna-se uma heroína canina, contribuindo para a solução de crimes e o resgate de pessoas em desastres naturais. “O Resgate de Ruby” não apenas encanta com a fofura de sua estrela canina, mas também reflete sobre a pureza e ingenuidade que a vida e o cinema poderiam proporcionar, pelo menos de vez em quando.