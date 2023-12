Aplaudido de pé em Sundance, filme com Adam Driver e Annette Bening está no Prime Video

“O Relatório” é um filme de 2019, dirigido por Scott Z. Burns e que narra a história real de uma CPI que ocorreu no Congresso estadunidense para apurar ações da CIA durante as investigações aos ataques de 11 de setembro de 2001. A agência de inteligência criou uma técnica de “interrogatório avançado”, que aplicava torturas militares em suspeitos que supostamente conduziriam à prisão do líder da Al Qaeda e mentor dos ataques, o terrorista Osama Bin Laden.

É um filme tradicional de tribunal, até bastante técnico. Um thriller político de cores frias, panoramas de Washington e recheado de tensões, não por cenas de ação, mas pelas cenas dos debates relacionados ao relatório, os discursos dos parlamentares, diálogos técnicos que às vezes até fazem o espectador se perder em meio a algumas falas. No entanto, isso não se torna um problema na apreciação geral do filme, porque apesar de alguns políticos ou dos contextos serem conhecidos entre o público brasileiro, o próprio filme vai ambientando que assistem, ajudando o espectador a se adaptando e captar o contexto geral.

Diante disso, percebemos como a política funciona como um tabuleiro de xadrez, onde quem pensa e realiza a melhor jogada sai na frente. O personagem principal é Daniel Jones (Adam Driver), um jovem contratado pela senadora Dianne Feinstein (Annette Bening) para analisar arquivos, documentos, e-mails, fotos, fatos sobre a investigação da CIA ao 11 de setembro, conduzida através da tortura de pelo menos 119 pessoas, nas quais 25 delas eram inocentes.

Daniel Jones precisa analisar tudo isso com a colaboração de uma pequena equipe, no intuito de fazer um relatório expondo os absurdos e abusos cometidos pela agência de inteligência. Ações despida de moralidade ou compaixão, com o objetivo técnico de solucionar o ato terrorista. E esse relatório feito por Daniel Jones e pela senadora se prolonga ao longo de, nada menos que, sete anos até eles decidirem se será ou não publicado. É o que descobrimos ao final do thriller, além de entender se houve ou não consequências para os envolvidos.

Durante esses sete anos, Daniel passa por muita pressão interna ao gabinete da senadora, mas também externa. Seu relatório de mais de sete mil páginas comprova as atitudes abusivas da agência e, durante todo o tempo, esses dados e apurações são confrontados por pessoas poderosas, senadores, até mesmo pelo presidente Barack Obama. Afinal, o papel investigativo da CIA foi ou não um sucesso? Não culminou na captura de Osama?

Mas essa não é bem a conclusão do relatório, que em seu último ano teve de ser reduzido a 400 páginas e simplificado de modo a ser melhor compreendido. O filme tem uma pegada de documentário e traz um tema muito complexo de ser debatido, muito técnico e muito político, mas consegue traduzir bem para uma linguagem comum.

Filmado em apenas 26 dias e com um orçamento de 8 milhões de dólares, o filme dependeu muito da boa vontade de seu elenco estelar, que conta com Adam Driver, Annette Bening, Jon Hamm, Corey Stoll, Michael C. Hall, dentre outros que receberam cachês abaixo do que normalmente cobram. “O Relatório” foi lançado no Festival de Sundance, de 2019, onde foi aplaudido de pé pelo público.

Filme: O Relatório

Direção: Scott Z. Burns

Ano: 2019

Gênero: Biografia/Policial/Drama

Nota: 9/10