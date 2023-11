7 estreias imperdíveis de novembro na Netflix

As Ladras (2023), Mélanie Laurent

Divulgação / Netflix

Alex e Carole são amigas de infância. Atuando como uma dupla de criminosas, elas pretendem roubar uma famosa obra de arte do Museu do Louvre. Sabendo que a tarefa é complicada, elas recrutam Clarence, filho de um burocrata, e Sam , uma motociclista dublê e boxeadora profissional, para ajudarem no plano. Usando latas de refrigerante, bombas de fumaça, lançadores de foguetes e asa-delta, Alex, Carole e Sam desencadeiam um conjunto de circunstâncias que resultam em uma batalha épica com as Forças Especiais Francesas.