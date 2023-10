Com Jake Gyllenhaal e Hugh Jackman, um dos melhores suspenses da história do cinema está na Netflix

Denis Villeneuve, um virtuoso do cinema contemporâneo, consolidou-se como um artífice de enigmas em “Os Suspeitos” (2013), sua estreia emblemática em Hollywood. Diferente de um mero thriller policial, o filme se aprofunda na angústia humana, revelando um drama visceral sobre o desaparecimento de duas crianças, capturando a audiência em uma teia de emoções cruas e conflitos morais.

O filme, que evolui sob uma atmosfera carregada de tensão, desenrola-se a partir do prisma de Keller Dover (Hugh Jackman), um pai que, desesperado, enfrenta o impensável quando sua filha é sequestrada. Sua dor torna-se a força motriz de uma busca frenética, na qual cada segundo conta. Ao lado de Franklin Birch (Terrence Howard), pai da outra criança desaparecida, os dois homens embarcam em uma jornada tumultuada, marcada por decisões questionáveis e moralidade ambígua.

Paralelamente, a investigação policial, liderada pelo meticuloso detetive Loki (Jake Gyllenhaal), se desdobra com complexidade. Loki, um homem marcado por suas próprias tragédias, encontra-se em uma corrida contra o tempo, navegando por uma série de pistas enigmáticas e suspeitos inusitados. Sua atenção se volta para Alex Jones (Paul Dano), um jovem com deficiência intelectual cuja presença no local do crime o coloca sob intenso escrutínio.

No entanto, “Os Suspeitos” transcende a narrativa convencional de um sequestro. Villeneuve habilmente constrói um cenário onde todos os personagens, de uma forma ou de outra, são prisioneiros. Prisioneiros de seus medos, de um sistema falho, ou mesmo de suas próprias naturezas. Esta é uma história de dualidades, explorando a linha tênue entre o bem e o mal, a justiça e a vingança, e como até mesmo os mais nobres podem se perder em meio à escuridão em busca de respostas.

A performance de Paul Dano, que confere a Alex uma inocência assombrosa, complica ainda mais o cenário. Mesmo aparentemente incapaz de crueldade, seu comportamento imprevisível e ações desconcertantes lançam dúvidas, desafiando as percepções do público e dos personagens. É um jogo psicológico habilidoso, onde Villeneuve nos convida a questionar nossas próprias convicções.

Em uma trama onde a fotografia opressiva se torna quase um personagem por si só, a angústia é palpável em cada cena, seja na casa desolada das vítimas ou nas ruas sombrias por onde Loki persegue a verdade. A intensidade silenciosa de Gyllenhaal contrasta com a urgência desesperada de Jackman, em atuações que capturam brilhantemente a essência conflituosa de seus personagens.

Infelizmente, o filme não está isento de falhas. Enquanto personagens como Holly (Melissa Leo) introduzem uma dimensão perturbadora, outros, como Grace (Viola Davis), são notavelmente subutilizados, um desperdício do potencial presente no elenco estelar.

“Os Suspeitos” é uma jornada cinematográfica que desafia e envolve, um quebra-cabeça sombrio que não se resolve facilmente. Com sua mestria narrativa, Villeneuve não entrega respostas prontas, mas sim, provoca reflexões profundas sobre a condição humana. O filme é uma confirmação do talento de Villeneuve, uma experiência imersiva que ressoa muito tempo após os créditos finais.

Filme: Os Suspeitos

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2013

Gênero: Policial/Drama/Mistério

Nota: 9/10