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Jack Ryan de Tom ClancyDivulgação / Amazon Prime Video
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por Natália Walendolf
Natália Walendolf

No Prime Video, John Krasinski retorna ao papel que marcou uma das franquias mais conhecidas do streaming

“Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” nasce de uma dificuldade que muitas franquias de streaming ainda não resolveram: como transformar a familiaridade de uma série em acontecimento de filme? A resposta, aqui, é apenas parcial. O longa devolve John Krasinski ao papel que sustentou quatro temporadas no Prime Video, recupera rostos conhecidos, aciona a engrenagem da conspiração internacional e entrega uma missão com risco global. Tudo está no lugar esperado. O problema é justamente esse. O filme funciona como reencontro, mas raramente encontra uma razão dramática ou cinematográfica forte para existir fora da lógica de continuação.

A premissa recoloca Jack Ryan no centro de uma operação que ele não buscava mais. Puxado de volta ao serviço da CIA, ele precisa lidar com uma conspiração internacional, traições, ameaças à própria vida e pendências profissionais que voltam a pesar sobre a missão. Ao lado de James Greer, vivido por Wendell Pierce, e Mike November, interpretado por Michael Kelly, Ryan retoma a dinâmica de lealdade e desconfiança que já fazia parte do universo da série. A entrada de Sienna Miller como Emma Marlowe, agente do MI6, amplia o tabuleiro, mas não altera de modo decisivo a natureza do jogo. O filme percorre trilhas conhecidas: urgência, operações secretas, instituições opacas e a sensação permanente de que ninguém diz exatamente tudo o que sabe.

De volta à missão

Andrew Bernstein dirige “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” com eficiência discreta, mais interessado em manter a máquina funcionando do que em criar imagens ou tensões memoráveis. A narrativa avança com clareza, sem grandes desvios, e esse controle evita que o filme se perca em excesso de explicações. Ao mesmo tempo, a condução parece presa a uma ideia bastante funcional de suspense. Quase tudo acontece como se a prioridade fosse levar o espectador de uma etapa à outra, sem fazer cada cena ganhar peso próprio.

Essa é uma diferença importante entre um thriller eficiente e um thriller marcante. O primeiro organiza informações, desloca personagens e cumpre a promessa básica de ação. O segundo cria uma sensação de perigo que continua vibrando depois da cena. “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” fica mais perto da primeira categoria. Há ritmo, movimento e conflito, mas falta espessura. A ameaça é grande no papel, porém nem sempre parece grande na tela. A conspiração internacional, eixo da trama, surge mais como fórmula reconhecível do gênero do que como força capaz de reorganizar a percepção sobre aqueles personagens.

John Krasinski segue sendo o principal ponto de ancoragem. Sua versão de Jack Ryan sempre funcionou melhor quando equilibrava competência e desconforto, como se o personagem ainda carregasse algo do analista empurrado para o campo de batalha. No filme, essa tensão aparece de maneira mais diluída. Ryan já não é novidade dentro desse mundo, e o roteiro não encontra uma crise interna suficientemente forte para renovar sua presença. Krasinski sustenta o papel com sobriedade, sem tentar transformá-lo em herói invencível, mas também sem receber material que o obrigue a sair do registro conhecido.

Wendell Pierce e Michael Kelly ajudam a preservar a continuidade emocional da franquia. Greer e November trazem ao filme uma memória de convivência, uma história compartilhada que dispensa apresentações longas. Isso tem valor para quem acompanhou a série. O problema é que essa familiaridade, embora confortável, também reduz o atrito. O longa parece confiar que a simples volta do grupo já basta para gerar envolvimento. Em parte, basta. Mas só em parte. Sienna Miller entra como presença relevante no novo arranjo, ainda que o filme pareça mais preocupado em encaixá-la na mecânica da missão do que em fazer dela uma força realmente imprevisível.

Escala limitada

O maior impasse de “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” está na escala. Não a escala da ameaça, que o roteiro anuncia como ampla, secreta e internacional, mas a escala cinematográfica. O filme tem duração, estrutura e embalagem de longa, mas muitas vezes se comporta como episódio estendido. Não por falta de ação, e sim por falta de transformação. A narrativa avança, personagens se reencontram, riscos se acumulam, mas a experiência permanece muito próxima da lógica seriada: funcional, familiar, feita para satisfazer quem já está dentro daquele universo.

Isso não seria um problema se o filme usasse essa intimidade como vantagem. Poderia aprofundar a fadiga dos personagens, tensionar a ética das operações clandestinas, explorar melhor o custo de voltar a um trabalho que já cobrou demais. Há sinais desses temas, mas eles passam rápido, engolidos pela necessidade de manter a trama em movimento. O resultado é um thriller que toca em questões interessantes sem permanecer tempo suficiente nelas. A espionagem vira mais engrenagem do que dilema.

Também pesa a previsibilidade das soluções. O retorno involuntário ao serviço, a conspiração de alcance global, os aliados que talvez não sejam tão confiáveis, o passado que reaparece em momento crítico: tudo isso pertence ao repertório clássico do gênero. O problema não é usar fórmulas. Filmes de espionagem vivem delas há décadas. O problema é quando a fórmula aparece sem um corte mais particular, sem uma ideia de direção, personagem ou ritmo que dê nova temperatura ao material. Em “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma”, a sensação é de competência sem surpresa.

Há, claro, público para esse tipo de filme. Quem acompanha a série e quer rever Krasinski, Pierce e Kelly em nova operação encontrará uma continuação compreensível, bem acabada o suficiente e fiel ao tom geral da franquia. O Prime Video sabe o que está entregando: um produto de ação e espionagem reconhecível, sem grandes rupturas, pensado para prolongar uma marca já testada. Nesse sentido, o filme não fracassa completamente. Ele cumpre uma função. O que falta é justamente ir além dela.

A crítica mais dura que se pode fazer ao longa é que ele parece satisfeito com pouco. Não basta devolver Jack Ryan ao centro de uma crise internacional. Era preciso dar a esse retorno uma urgência que não dependesse apenas da ameaça externa. Era preciso que o personagem parecesse afetado por algo maior do que a necessidade de resolver mais uma missão. Quando o filme se aproxima disso, ganha algum interesse. Quando retorna ao circuito de perseguições, explicações e reviravoltas esperadas, perde força.

“Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma” é um filme correto, mas pouco necessário. Tem elenco familiar, ritmo aceitável e domínio básico da gramática de espionagem, mas carece de personalidade como longa. Não chega a ser descartável para fãs, porque preserva vínculos e dá continuidade ao universo da série. Também não se impõe como novo começo, nem como capítulo indispensável. Fica num meio-termo pouco estimulante: reconhecível demais para surpreender, eficiente demais para desabar, tímido demais para marcar presença.

Filme: Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma
Diretor: Andrew Bernstein
Ano: 2026
Gênero: Ação
Avaliação: 3/5 1 1

Natália Walendolf

Natália Walendolf

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